Alaposan betankolt a magyar állam

Áprilisban 860 milliárd forinttal nőtt a költségvetés által kibocsátott értékpapírok állománya a márciusi mindössze 82 milliárd forintos emelkedés után. Az áprilisi növekedés az első négyhavi, 892 milliárd forintos emelkedés 96 százaléka - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán megjelent, legfrissebb értékpapír-statisztikai adataiból.

Áprilisban a devizában kibocsátott kormányzati értékpapírok piacán két új, euróban denominált devizakötvény kibocsátás volt, 713 milliárd forint értékben. Az egy évnél rövidebb lejáratú állampapírok állománya - a kibocsátási tranzakciók egy éve tartó csökkentésének folytatásaként - áprilisban is 293 milliárd forinttal csökkent, a hosszabb lejáratúaké 473 milliárd forinttal nőtt. Az árváltozás 6 milliárd forinttal növelte, a devizaárfolyamok változása 58 milliárd forinttal csökkentette az állományt.

Áprilisban a külföldiek 529 milliárd forinttal, a pénzügyi vállalatok 450 milliárd forinttal növelték a portfoliójukban lévő magyar állampapírok állományát, ezzel szemben a háztartások és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények együttes állománya 125 milliárd forinttal csökkent a márciusi 28 milliárd forint esés után. A háztartások és a segítő nonprofit intézmények állampapír portfoliója ezzel együtt is 197 milliárd forinttal meghaladja a múlt év végi állományt április végén, és a költségvetés értékpapír adósságából 26,8 százalékos arányban részesedik.

A friss számok nem jelentenek meglepetést, hiszen az áprilisi ismert folyamatokból már következett, hogy az állam jócskán felemelte a tartalékait. Az adósságműveletek eredménye lehet, hogy a második negyedévben növekedni fog a GDP-arányos államadósság - ez amúgy az év egészére is igaz lehet a várt gazdasági visszaesés és a megemelt költségvetési hiányterv miatt. Az intenzív adósságbevonásnak vannak előnyös hatásai is: a devizatartalék és a kincstári egységes számlán tartott pénz (az állam likvid pénzeszközeinek) emelkedése. A tavaszi feltörekvő piaci tőkekivonáskor a pénzügyi stabilitási szempontok felértékelődtek, és mindkét mutatón volt hová javítani, mivel ezek a megelőző hónapokban apadtak. Vagyis az áprilisi intenzív forrásbevonásnak megvolt az oka, ez is hozzájárult a stabilizálódáshoz.

Címlapkép: Getty Images