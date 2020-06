Még nem keltek újra életre a magyar vállalkozások

Május végén sem állt még helyre a világ rendje Magyarországon, továbbra is több mint 100 ezer egyéni vállalkozó szünetelteti a tevékenységét, ami azt jelzi, hogy sokak még mindig nem tudnak munkába állni, vagy nem éri meg újra elkezdeni a tevékenységet.

Március és május között 50 ezer egyéni vállalkozó jelentette be, hogy szünetelteti a tevékenységét, miután a koronavírus-járvány időszakában a korlátozó intézkedések miatt nagyrészt leállt a gazdaság. A veszélyhelyzet miatt sokan nem is tudtak dolgozni, mert a korlátozások érintették az adott tevékenységet is.

Májusban azonban már elkezdték feloldani a korlátozásokat, ezzel együtt továbbra is magas azoknak az aránya, ahol szünetel a tevékenység. Május végén 107 ezer egyéni vállalkozás szüneteltette a tevékenységét, ami az összes vállalkozás közel 20%-át jelentette.

A KSH összesítése szerint a nagyvárosokban csökkent legnagyobb mértékben a vállalkozói aktivitás, és Budapesten a legmagasabb a szüneteltető vállalkozók aránya.

Tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozások száma ezer lakosra vetítve, járásonként, 2020.03.01 és 2020.05.28 között. Forrás: KSH

100 regisztrált egyéni vállalkozóra jutó szüneteltető egyéni vállalkozók száma járásonként, 2020. május 28. Forrás: KSH

A következő hónapokban már csökkenhet a szünetelő vállalkozásoknak az aránya, miután a korlátozó intézkedéseket egyre inkább feloldják, illetve a gazdaság kezdhet magára találni.

