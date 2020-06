Tovább nyomja a gázt a brit jegybank a tragikus gazdasági adat után

A Bank of England készen áll újabb gazdaságélénkítő intézkedésekre - mondta pénteken a brit jegybank kormányzója. Andrew Bailey nyilatkozatának előzményeként a brit statisztikai hivatal (ONS) közölte, hogy áprilisban az előző havi szinthez mérve példátlan ütemben, 20,4 százalékkal - az eddig mért legnagyobb egyhavi visszaesés tízszeresével - zuhant a brit hazai össztermék (GDP) a koronavírus-járvány átszűrődő reálgazdasági hatásai miatt.

Az összeomlásszerű GDP-adatot kommentálva Bailey azt mondta pénteki sajtótájékoztatóján, hogy jóllehet drámai számokról van szó, a jegybank nincs meglepve, mivel jórészt ilyen mértékű visszaesést várt a járvány megfékezését célzó korlátozások március végi elrendelése után.

A Bank of England kormányzója hozzátette: a magas frekvenciájú reálgazdasági adatokból az tűnik ki, hogy a brit gazdaságba az áprilisi összeomlás óta "már kezd visszatérni az élet". "Ez az életre kelés fokozatos, de látjuk az erre utaló jeleket, a dolgok kezdenek beindulni" - fogalmazott a brit jegybank vezetője. Hozzátette ugyanakkor: az igazán nagy kérdés az, hogy milyen mértékű hosszú távú kár keletkezik a brit gazdaságban, és a Bank of England nagyon figyel erre, mivel az ilyen típusú, hosszasan fennmaradó gazdasági károsodás vezet tartós, sőt végleges munkahelyveszteségekhez.

Bailey kijelentette, hogy jóllehet a Bank of England eddig is hatalmas mértékű monetáris lépéseket tett a gazdaság támogatására, készen áll további ilyen lépésekre, mivel a brit gazdaság még korántsem keveredett ki a koronavírus-válságból. A jegybanki kormányzó nem bocsátkozott részletekbe a várható újabb intézkedésekről, de a londoni elemzői közösség egybehangzó előrejelzései szerint a Bank of England monetáris tanácsa várhatóan már jövő heti kamatdöntő ülésén a mennyiségi enyhítésre fordítható keret további emeléséről dönt.

Az egyik tekintélyes londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, az Oxford Economics várakozása az, hogy a monetáris testület június 18-án a mennyiségi enyhítési keret 100 milliárd fontos megemelését jelenti be. A ház londoni elemzőinek előrejelzése szerint a monetáris tanács ezúttal egyhangú döntést hoz erről, jóllehet májusban a testület kilenc tagja közül csak ketten szavaztak a mennyiségi enyhítési keret 100 milliárd fontos emelésére.

Egy másik nagy londoni elemzőház, a Capital Economics szintén 100 milliárd fontos pótlólagos mennyiségi enyhítés bejelentését valószínűsíti a jövő hétre, de közölte: azt sem tartaná meglepőnek, ha a jegybank 150 milliárd fonttal toldaná meg a jelenlegi keretet. A ház azt jósolja, hogy a Bank of England augusztusban és novemberben további 100-100 milliárd fonttal, jövő februárban 50 milliárd fonttal egészíti ki a kötvényvásárlási eszközt.

A Bank of England monetáris tanácsa márciusban, a koronavírus-válság elhatalmasodásának kezdetén két, soron kívüli ülésen 0,75 százalékról a jelenlegi 0,10 százalékos mélységi rekordra csökkentette az irányadó kamatot, és a korábban kihelyezett 445 milliárd fontról 645 milliárd fontra (csaknem 250 ezer milliárd forintra) növelte a mennyiségi enyhítés keretét. Ebből a jegybank brit állampapírt, illetve a pénzügyi szektoron kívüli cégektől befektetési besorolású fontkötvényeket vásárolhat. A 200 milliárd fontos pótlólagos jegybanki likviditás a brit hazai össztermék tavalyi éves értékének 9 százalékával egyenlő.

A Bank of England negyedéves pénzügypolitikai jelentésében közölte: várakozása szerint a brit GDP-érték az idei második negyedévben az előző negyedévhez mérve 25 százalékkal, 2020 egészében éves összevetésben 14 százalékkal zuhan. Mindez az 1700-as évek óta nem tapasztalt mélységű recessziót jelentene a brit gazdaságban.

