Visszaáll az első ajtós rend a BKK járatain

A koronavírus-járvány mérséklődésével 2020. június 15-től megszűnik a fővárosi autóbuszok és trolibuszok első részének lekordonozása, ezáltal a járművek utasterének teljes kihasználásával nagyobb távolságot tarthatnak egymástól az utasok. Újra fel lehet szállni a buszokra, trolikra az első ajtón, így ismét életbe lép az első ajtós felszállási rend azokon a fővárosi járatokon, amelyekre a járvány előtt is csak az első ajtónál lehetett felszállni. A fővárosi közösségi közlekedés működőképességét biztosító járművezetők védelme érdekében továbbra is kérjük az utasokat: lehetőség szerint a buszokon ne a vezetőfülke közelében foglaljanak helyet. A járművezetőktől további intézkedésig továbbra sem lehet még vonaljegyet vásárolni - írja sajtóközleményben a BKK.

Az első ajtós felszállási rend újbóli életbe léptetéséről a járványhelyzet enyhülésével párhuzamosan döntött a BKK és a közlekedési szolgáltatócégek, tekintettel arra is, hogy a kötelező maszkviselés megfelelő védelmet nyújt a vírus ellen. A döntés értelmében június 15-től, hétfőtől újra csak az első ajtón lehet felszállni arra a mintegy 220 nappali és éjszakai autóbuszra, trolibuszra, amelyek korábban is az első ajtós felszállási rend szerint üzemeltek. Vasárnapról hétfőre virradóra eltávolítják a járművek első részét lezáró kordonokat is, azaz hétfőtől a buszok, trolik teljes utastere használható lesz, azaz az utasok nagyobb távolságot tudnak tartani egymástól. A BKK kéri az utazóközönséget, hogy ha az adott járat kihasználtsága engedi, továbbra is ügyeljenek utazás közben a védőtávolság betartására, és a járművezetők védelme érdekében – ha van rá mód – a sofőrfülkétől minél távolabb foglaljanak helyet. Ugyancsak érvényben marad a saját és utastársaink egészségének megőrzésére szolgáló szabály, amely előírja, hogy a járműveken és a megállókban csak maszkban, vagy orrunkat és szájunkat kendővel, sállal eltakarva tartózkodhatunk.

Az első ajtós felszállási rend újbóli bevezetésével az érintett járatokra újra csak az első ajtónál lehet felszállni az érvényes bérlet vagy a felszálláskor érvényesített jegy bemutatásával. Mobiljegy használata esetén a korábbiakhoz hasonlóan a kihelyezett kód beolvasása után a járművezetőnek kell felmutatni a telefon kijelzőjén megjelenő ábrát.

A járművezetők egészségének védelme érdekében egyelőre továbbra sem lehet tőlük a felszálláskor vonaljegyet venni. A jegy-, bérletvásárlás legbiztonságosabb módja jelenleg a Közlekedési mobiljegy alkalmazás, melynek segítségével akár otthonról, a fotelban ülve is megvásárolható számos népszerű jegy- és bérlettípus, mint például a havibérlet vagy a 24 órás jegy. Emellett a BKK ajánlja a városszerte található mintegy 370, rendszeresen fertőtlenített jegy- és bérletautomata használatát, vagy ügyfélközpontjaink, jegypénztáraink felkeresését. Vonaljegyet és 10 darabos gyűjtőjegyet a viszonteladó partnereinknél is lehet vásárolni. Az Önhöz legközelebb eső értékesítési pontot térképes keresőfelületünkön, a bkk.hu/pontkereso címen érdemes megkeresni.

