Százmilliókat taszít szegénységbe a koronavírus, akiken sürgősen segíteni kell

A koronavírus-járvány azoknak okozza a legnagyobb fájdalmat, akik már előtte is a legsérülékenyebbek voltak, a mostani válság a jövedelmi egyenlőtlenségek emelkedéséhez vezethet – írta a héten Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója. Éppen ezért szerinte a gazdaságpolitikai döntéshozóknak mindent meg kell tenni, hogy a kilábalás minél szélesebb körű legyen, a társadalom egésze élvezze az előnyeit.

Százmilliók szegényedhetnek el

Becslések szerint világszerte százmillió embert fenyeget az extrém szegénység a jelenlegi válság következtében, a koronavírus-járvány az utóbbi három év pozitív eredményeit törölheti el egycsapásra – kezdi az IMF blogján megjelent írását Kristalina Georgieva.

A fenti megállapítással a Világbank nemrég megjelent elemzésére utal az IMF vezére, a szervezet szerint még az alapforgatókönyvvel számolva is több mint 70 millió embert fenyeget az extrém szegénység, ha pedig a pesszimista becslés jön be, akkor ez a szám elérheti a 100 milliót is.

Ennek eredményeként világszerte 8,82%-ra emelkedhet azok aránya, akik nagy szegénységben élnek a tavalyi 8,23%-ról.

A Világbank azokat számítja extrém szegénynek, akik napi 1,9 dollárból (mintegy 580 forint) élnek, mellettük a közepes fejlettségű országok esetében 3,2 dollár, illetve 5,5 dollár a szegénységi küszöb fejlettségtől függően. Az akár 100 millió nagyon szegény ember mellett további 350 millióan csúszhatnak ez alá a két küszöb alá a koronavírus következtében.

Az elemzés azt is megállapítja, hogy azokban az országokban fenyeget leginkább az elszegényedés, ahol már a járvány előtt is magas volt a szegények aránya. A válság miatt elszegényedők majdnem fele Dél-Ázsiában lehet, több mint harmada pedig Afrikában.

Vagyis a válság eredményeként a szegények lehetnek még szegényebbek.

Hogy lehetne segíteni a legszegényebbeken?

A fenti előrejelzések kapcsán írt cikket az IMF vezérigazgatója, aki elsősorban azt hangsúlyozza, hogy a gazdaságpolitikai döntéshozóknak mindent meg kell tenniük, hogy a válságból való kilábalás minél szélesebb körű legyen, a társadalom minden szegmense profitáljon belőle.

Georgieva szerint a jó hír, hogy a kormányok világszerte eddig nem látott mentőcsomagokkal reagáltak a járványra, amelyek keretében sok helyen kiemelt védelmet kapnak a szegények, élelmiszersegélyekkel és célzott pénzbeli támogatással segítik őket. Világszerte a teljes költségvetési élénkítés már 10 ezer milliárd dolláros - emelte ki.

A válság mélységét látva azonban az IMF vezérigazgatója szerint még további intézkedésekre van szükség, melyek megvédik a gazdaságot a munkahelyek tömeges megszűnésétől és a növekvő egyenlőtlenségektől. Ezzel kapcsolatban a szakember három prioritást jelölt ki:

A költségvetési stimulust okosan kell felhasználni. Georgieva szerint nem elég biztosítani, hogy a gazdaság visszatérjen a növekedési pályára, a kilábalási időszakban további fontos reformokra és befektetésekre van szükség, hogy a legsérülékenyebb térségek kilátásai javuljanak. Vagyis olyan élénkítésre van szükség, ami el is jut az emberekhez. Fel kell gyorsítani az állami beruházásokat az egészségügyben, amivel nem csak a legszegényebbeket lehetne megvédeni, de csökkenteni lehetne a hasonló világjárványok esélyét is. Az egészségügy mellett erősíteni kellene a szociális hálót, biztosítani a minőségi oktatáshoz és a tiszta ivóvízhez jutást a legtöbb embernek. Persze jó kérdés, hogy erre honnan lenne pénz, amikor a világ évtizedek óta nem volt annyira eladósodva, mint most. Georgieva szerint rövidtávon a legsérülékenyebb országokon segíthet az IMF és a Világbank törlesztésfelfüggesztése, hosszabb távon pedig a hatékonyság javulásával növelhetők az állami bevételek, illetve adóreformokra is van lehetőség, a fejlett és néhány fejlődő ország például anélkül növelheti a jövedelemadó kulcsát, hogy az a növekedés lassulásával járna. A második prioritás az IMF vezére szerint a következő generáció erősítése kellene, hogy legyen az oktatáson keresztül. A járvány ugyanis sokakat fenyeget azzal, hogy tanulási szegénységbe süllyednek, vagyis tízéves korukban nem tudnak majd elolvasni és értelmezni egy egyszerű szöveget. Ennek aránya sok fejlődő országban jelenleg is magas, amin csak emelhet a jelenlegi helyzet. Vagyis a Valutaalap szerint az államoknak növelni kell a befektetést az oktatásba, javítani az oktatás minőségét, illetve biztosítani a hozzáférést az élethosszig tartó tanuláshoz és átképzéshez. Ezek az intézkedések később bőségesen kifizetődnek a hatékonyabb gazdaságon keresztül. Ki kellene használni a válságnak azt a következményét, hogy egyre többen mozdultak el a digitális pénzügyi megoldások felé. Ennek egyelőre nem mindenki látja az előnyeit, a növekvő digitális szakadék a mostani válság egyik öröksége lehet. Ennek csökkentését úgy lehetne elérni, hogy a kormányok az alacsony jövedelműek számára is biztosítják a digitális pénzügyekhez való hozzáférést. Persze ott nehéz ezt megtenni, ahol a munkahelyek 70 százaléka nem hivatalos, mint a legszegényebb országokban, ott nőhet a fintech-vállalkozások szerepe, hiszen még a bankszámlával nem rendelkezőknek is van mobiltelefonjuk. Persze a digitális bankolásból eredő kockázatokat is kezelni kell, a kormányoknak fontos lenne élénkíteni a versenyt ebben az iparágban és erőteljesebben fellépni a pénzmosás ellen.

Ha csak egy leckét tanulunk meg a mostani válságból, az legyen az, hogy a társadalmunk annyira erős, amennyire a leggyengébb tagja

- zárja írását Georgieva.

