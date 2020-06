Van, aki hónapok óta szenved: a koronavírus tünetei és kezelése

Noha a járvány lecsengőben van Magyarországon, a koronavírus még jó darabig az életünk része marad, megbetegedések továbbra is előfordulnak majd. Milyen tünetekre kell figyelni? Kihez fordulhatunk, ha felmerül a betegség gyanúja? Mennyi ideig tart a betegség lefolyása? Hogyan történik a koronavírus kezelése? Ennek jártunk utána.

Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus az életünk része marad még egy jó darabig, amíg nem készül el az oltás, addig meg kell tanulnunk együtt élni vele. Bárki hordozhatja a vírust és bárki elkaphatja a betegséget. Az utóbbi hónapokban a kötelező távolságtartás, a home office, a korlátozások jelentősen hozzájárultak a vírus terjedésének megfékezéséhez, azonban ez most változik. Újranyitnak az országok, az emberek visszatérnek a munkahelyükre, szabadidejükben utaznak, és a WHO vezető tudósa, Soumya Swaminathan szerint épp ezért minden esély megvan arra, hogy a vírus terjedése újból útnak indul.

A szakember úgy fogalmazott, nem tudni, egy második hullámot, egy második csúcsot vagy egy elhúzódó első hullámot fogunk-e látni az egyes országokban, mivel a fertőzési ráta nem csökkent le kellőképpen az újranyitás pillanatáig, így bármelyik forgatókönyv elképzelhető. Vagyis nem lélegezhetünk még fel teljesen, nem árt óvatosnak lenni, és tisztában lenni azzal, milyen tünetekre érdemes figyelni.

Ezek a koronavírus leggyakoribb tünetei

A koronavírus leggyakoribb tünetei közé tartozik

a magas láz,

a száraz köhögés,

a fáradtság, kimerültség érzése.

A betegség azonban változatos tüneteket produkál, van, aki láz nélkül vészeli át a betegséget, van, akinél izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj jelentkezik. Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.

A tünetek általában a megfertőződéstől számított ötödik, hatodik napon jelentkeznek, de a WHO figyelmeztet, hogy a lappangási idő akár 14 nap is lehet.

Bizonyos esetekben a fentieknél jóval súlyosabb panaszok jelentkezhetnek, mint például nehézlégzés vagy mellkasi fájdalom. Utóbbiak leginkább a veszélyeztetett csoportba tartozóknál jellemzőek, vagyis az idős, 65 év feletti betegeknél, valamint a krónikus betegséggel - mint például kardiovaszkuláris betegséggel, diabétesszel, krónikus légúti betegséggel vagy épp daganatos megbetegedéssel – élők esetén.

Van, aki néhány nap alatt túl van rajta, más hónapokig szenved

Akik enyhe tüneteket produkálnak, általában gyorsan átesnek a betegségen, ugyanakkor vannak, akiknél a koronavírus lefolyása akár hónapokig is tarthat. A brit Guardian számolt be például egy 39 éves nő esetéről, aki több mint 70 napja beteg, a panaszai időről időre elmúlnak, majd újra visszatérnek. Többek között borzalmas fejfájásról, furcsa, az arca bal oldalán jelentkező furcsa, bizsergő érzésről, gyomorfájdalomról, végtagzsibbadásról számolt be.

Egy 42 éves, szintén brit nő több mint 84 napja szenved a panaszoktól. Az egész családja beteg volt, de a családtagok szépen-lassan jobban lettek, ő viszont folyton visszaesik.

Képtelen voltam kikelni az ágyból vagy enni, izzadtam, borzasztóan fájt a torkom és alig kaptam levegőt. 10 nappal később próbáltam kicsit aktívabb lenni. Elmentem sétálni a családommal és a ház körül pepecseltem. Aztán megint visszaestem, megint kínlódtam. Egy lépcsőfok megmászása is megterhelő volt, köhögtem és alig kaptam levegőt

– idézi a brit lap. Hasonlóról esetekről számolt be a The Atlantic is. Mivel a tünetek elvileg enyhe lefolyásúak, így ezek az emberek otthon gyógyulnak, de nem az átlagosnak tekinthető két hét alatt gyógyulnak fel a betegségből. Sokukat hivatalosan nem is diagnosztizálták, de a tünetek alapján az orvosok, akikkel ezek a betegek konzultáltak, biztosak benne, hogy a COVID-19-nek tudhatóak be a kellemetlen tünetek.

Mit tegyen, aki észleli a tüneteket?

Ha valaki panaszokat tapasztal, érdemes telefonon beszélni a háziorvossal. Mivel a fertőzés gyanúja fennáll, célszerű minimalizálni a másokkal való találkozást, épp ezért nem javasolt személyesen megjelenni a rendelőben, az ügyeleten vagy a szakrendelőben.

A háziorvos a protokoll szerint telefonon kérdezi ki a pácienst, és ha gyanús az eset, jelenti az illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztályának az esetleges fertőzést. Ha a háziorvos egyértelmű szükségét látja annak, hogy így erősítse meg gyanúját, akkor mintavételezés céljából a mentőket is kiküldheti a fertőzés-gyanús személy otthonához.

Akinél a betegség tünetmentes vagy enyhe lefolyású, annak otthoni karanténban kell maradnia. Kórházi ellátásra jellemzően a súlyos tüneteket mutató (pl. légzési nehézséggel küzdő), és/vagy 60 év feletti, krónikus betegeknek van szüksége.

A koronavírus kezelése

Egyelőre nem áll rendelkezésre kifejezetten a COVID-19 elleni védőoltás vagy gyógyszer. A kezelés kimerül a tünetek enyhítésében. Mivel vírusfertőzésről van szó, a koronavírus ellen teljesen hatástalanok az antibiotikumok. Ennek ellenére a WHO szerint egyre több esetben kezelik antibiotikumokkal a koronavírussal fertőzött betegeket, ez pedig azt a veszélyt hordozza, hogy antimikrobiális rezisztencia alakul ki a szervezetben.

Világszerte zajlanak gyógyszerkísérletek, Magyarországon nagyon sokfajta gyógyszert alkalmaznak a vírus ellen, ezek között malária, HIV-AIDS és influenza elleni szereket, valamint a Japánból és az Egyesült Államokból érkezett készítményeket, de a plazmaterápia is hatásos.

Kutya, macska, nyérc – Megfertőzhetik az állatok az embereket?

A rendelkezésre álló információk alapján a kutyák és más hazai háziállatok nem játszanak szerepet az új koronavírus terjesztésében. Volt rá példa, hogy igazoltan koronavírus-fertőzött ember háziállatánál kimutatták a vírust, de a szakemberek valószínűsítik, hogy a betegség szoros testi kapcsolat útján került a megbetegedett gazdáról az állatra.

Vagyis ez alapján nincs mitől tartani, a házikedvencek nem jelentenek veszélyt a gazdáikra.

Viszont felelős állattartóként érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre és gondoskodni a kisállat elhelyezéséről esetleges egy kórházi karantén elrendelése esetén. A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra is felhívja az állattartók figyelmét, hogy mivel házi karantén elrendelése is előfordulhat (amikor nem lehet elhagyni a lakást), épp ezért elővigyázatosságból érdemes a megszokott tápokból kicsit többet beszerezni, hogy legyen tartalék, valamint tartós beteg vagy speciális tápszert igénylő állat esetén is célszerű beszerezni minél hosszabb időre gyógyszert és speciális tápot.

Volt ugyanakkor arra példa, hogy igazolták a COVID-19 állatról emberre való terjedését, méghozzá Hollandiában, egy nyércfarmon. Az országban több nyérctenyészetet is felszámolnak, és a telephelyeket fertőtlenítik. Feltételezhető, hogy az állatok a gondozóktól kapták el a vírust, majd ennek fordítottja történt, és ők fertőztek meg embereket.