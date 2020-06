Figyelmeztet a Fed elnöke: Amerika történetének legrosszabb negyedévében lehetünk

Már látszanak az élet jelei az amerikai gazdaságban, de a kibocsátás még mindig messze van a koronavírus-járvány előtti szinttől – figyelmeztetett kedden kongresszusi meghallgatásán Jerome Powell. A Fed elnöke szerint a jelenleg is zajló negyedév Amerika történetének legnagyobb gazdasági visszaesését hozhatja.

Március közepétől a gazdasági aktivitás korábban soha nem látott sebességgel zuhant a koronavírus-járvány kitörése után – mondta keddi kongresszusi meghallgatásán Jerome Powell. Kiemelte, hogy a korábban sosem látott pozitív májusi munkaerőpiaci adat ellenére továbbra is majdnem 20 millió munkahelyet veszített el az USA február óta.

A jelenlegi negyedév gazdasági visszaesése valószínűleg rekordmértéket ölt majd

mondta Powell.

A jegybank elnöke kiemelte, hogy a gazdaság visszaesése éppen azokat érinti a legjobban, akik a legsérülékenyebbek, az alacsony jövedelműek, az afroamerikaiak, a latinók és a nők a legrosszabb helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ez pedig azt jelenti, hogy ha nem fordul meg az eddigi folyamat, akkor az egyenlőtlenségek jelentősen nőhetnek az országban.

Az utóbbi időszakban több indikátor már a stabilizáció felé mutat, és több területen érezhető visszapattanás látszik a gazdaságban – mondta Powell. Ugyanakkor kiemelte, hogy a kibocsátás és a foglalkoztatás még mindig jelentősen elmarad a járvány előtti szinttől és jelentős bizonytalanságok vannak a kilábalás idejével és erősségével kapcsolatban. Ennek a bizonytalanságnak a nagy része a járvány további lefolyásával kapcsolatos. A Fed elnöke szerint amíg a közvélemény nem lesz biztos abban, hogy a járványveszély elmúlt, nem lehet teljes gazdasági kilábalásról beszélni.

Powell arra is figyelmeztetett, hogy minél tovább tart a gazdaság visszaesése, annál nagyobb a veszély, hogy annak hosszútávú kárai is lesznek. A tartós munkanélküliség ugyanis már rontja a munkavállalók képességeit és jövőbeli kilátásait, emellett a kisvállalatok számára is fájdalmas lehet a gazdaság tartós leállása. Szerinte ha a cégek tömegesen mennek csődbe a lassú kilábalás miatt., azzal Amerika többet veszít, mint pusztán üzletet.

