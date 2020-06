Amerikában akár polgárháború is jöhet a zavargásokat megjósoló professzor szerint

A jelenlegi amerikai társadalmi felfordulás évekig is eltarthat, és legrosszabb esetben akár polgárháborúvá is eszkalálódhat a professzor szerint, aki már 2010-es modelljében pontosan előre vetítette a 2020-as fejleményeket. A felforduláshoz szerinte a növekvő egyenlőtlenség vezetett.

Az amerikai helyzet akár polgárháborúvá is fajulhat a Connecticuti Egyetem 63 éves professzora, Peter Turchin szerint, mivel a koronavírus válság csak felerősítette az egyenlőtlenséget az országban – ídézi a professzort a Marketwatch.

A lap szerint azért érdemes Turchin szavaira odafigyelni, mert 2010-ben a Nature.com lapnak már előre jelezte, hogy 2020 körül az Egyesült Államok súlyos társadalmi felfordulással néz majd szembe.

A professzor szerint az ország történetében a társadalmi instabilitás csúcspontjai 50 évenként jelentkeztek: 1870-ben, 1920-ban, 1970-ben, és most 2020-ban is – írta 10 éve. Akkori értekezésében azt írta, hogy a probléma megelőzhető, ha megtaláljuk a globalizáció negatív hatásainak kiküszöbölésére irányuló módszereket. Majd 2013-ban is megerősítette a feltételezést, akkor is elmondta, hogy az egyenlőtlenség csökkentésével lehetne megelőzni a társadalmi felfordulást.

A jelenlegi történéseket látva megjegyezte, hogy tudósként igazolva érzi a felvetését. Ugyanakkor természetesen nem örül az eseményeknek is. Szerinte a legrosszabb még csak most jöhet, ugyanis a társadalmi válságok akár 5 és 15 évig is tarthatnak.

