Újabb részleteket árult el a Fed elnöke a héten bejelentett nagybevásárlásról

A tőzsdén kereskedett alapok, ETF-fek helyett fog fokozatosan vállalati kötvényeket vásárolni a Fed – jelezte Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke a hétfőn bejelentett kötvényvásárlási program részleteit ismertetve.

ETF-ek helyett az egyedi vállalati kötvénykibocsátásokat fogja preferálni a Fed – jelezte Powell szerdán a kongresszus Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága számára tartott féléves beszámolója második napján a CNBC szerint. Az átállás fokozatos lesz, a jegybankelnök szerint a kötvényvásárlás jobb eszköz a likviditás és a piac működésének fenntartására.

A Fed március végén jelentette be, hogy belép a 9600 milliárd dolláros vállalati kötvénypiacra, ezen a héten hétfőn pedig azt is közölte, hogy 750 milliárd dolláros keretösszeggel megkezdi a vásárlásokat. Először a másodpiacon, később az elsődleges piacon is vesznek kötvényeket a cégektől. Azon cégek kötvényeiből vásárolnak, amelyek március 22-én, vagyis még a bejelentés előtt legalább BBB- vagy Baa3 minősítéssel rendelkeztek a hitelminősítésőknél.

Powell jelezte, hogy amint úgy látják, nincs szükség az eszközre, „félre fogják tenni”. A vállalati kötvények mellett egyébként minimum 80 milliárd dollár értékben állampapírokat és 40 milliárd dollár értékben jelzálogfedezetű értékpapírokat is vásárol a Fed havonta.