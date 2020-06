Látjuk előre, megroppan az európai autógyártás, Magyarország csillaga viszont fényesebben ragyoghat

Az alábbi cikkemben a legfrissebb adatok és a Top Tier Consultants előrejelzései alapján értékelem a járműipar rövidtávú kilátásait és azt, hogy a magyarországi beszállítói kör mitől és hogyan fogja tudni az európai piacot felülteljesíteni. Véleményünk szerint ugyanis a hazai beszállítók a koronavírus-válságból megerősödve kerülhetnek ki, de fontos hangsúlyozni, ez nem egyfajta adottság, hanem az előrelátóak és az ezért keményen megdolgozó vállalatok lehetősége.

A rövid távú előrejelzések jellemző tulajdonsága, hogy amíg a jelen fundamentumai romlanak, addig a rövid távú előrejelzések is. A koronavírus-válság kapcsán is elmondható, hogy az elemzői konszenzus arról, hogy mekkora jármű-értékesítési volumen várható 2020-ra, alacsonyabb volt a márciusi előrejelzésekben, mint a februáriakban, az áprilisi előrejelzésekben, mint a márciusiban, a májusiban is, mint az áprilisiban.

Júniusban ugyanakkor már nem romlanak az előrejelzések, elmondható, a globális jármű-értékesítés a 2019-es 91 millió darabról 2020-ra várhatóan 70 millióra fog csökkenni.





A múltban növekvő globális jármű eladásokat lehet látni, ezt csak a 10 évvel ezelőtti válság törte meg és a mostani koronavírus-válság. A 2020-as nagy visszaesés önmagáért beszél, sokkal nagyobb, mint a 10 évvel ezelőtti. Látni kell azt is, hogy a regionális különbségek jelentősek: Kína reménnyel kecsegtető „V” alakú visszapattanásban van a februári mélypontot követően, de az EU-ban a járműgyárak átlagosan 7 hetet álltak és most is kb. 40%-os kapacitással futnak, ezzel szemben Kínában 20 napnál kevesebbet álltak az autógyárak. A jövő szempontjából most a két legfontosabb kérdés az, hogy

mennyi idő alatt tér vissza a 2019-es termelési szint milyen szintre térünk vissza.

Érdemes a realitások talaján állni, a "V-alakú" felpattanásra már nincs esély Európában, ez a hajó elment. Sokkal valószínűbb egy olyan forgatókönyv, hogy valahol a „V” és az „U” között leszünk, hiszen az autóvásárlói szokásokra régiónkként másképp hat a koronavírus-válság. Kínában például megveszik az első autójukat az emberek, mert veszélyesnek tartják a tömegközlekedést. Európában viszont kifejezetten kevesebb autóra lehet szükség, ha kevesebbet járunk munkába, ahogy az is elképzelhető, hogy az embereknek olcsóbb autókra lesz szükségük ugyanebből kifolyólag. Ezért figyelhetjük meg Európában, hogy az olcsóbb tömegautók iránt nem csökken jobban a kereslet, mint a prémium termékek iránt.

A fentiekre tekintettel a Top Tier Consultants európai előrejelzése 28%-os esést vetít előre 2020-ra, amiből csak 17% marad 2021-re.

Ennek negatív kockázata egyfajta egészségügyi optimizmus, amely semmilyen szintű második hullámmal nem számol, ezen kívül negatív, ha a gyártás nem tud kellően gyorsan visszaépülni, további csúszásokat szenved. Emellett viszont megjelent június elején az első pozitív eltérés lehetősége a roncsprémium programok formájában, amelyek lényegesen erőtlenebbnek látszanak, mint 2009-ben, de legalább egy jó irányba tett lépés. Itt még számos nyitott kérdés van, például az, hogy milyen mértékben lesz ez elektromos autó fókuszú vagy lesz-e maximalizált darabszám. Az elektromosított autók támogatása a legérdekesebb kérdés, amely által Európa átveheti Kínától az elektromosításban a vezető szerepet, de ezen termékek az autógyártók számára a legkevésbé nyereségesek, sőt, a gyártókapacitás sincs felkészülve egy sokkszerű kereslet emelkedésre.

Korábbi cikkünkben ami a Portfolio-n is megjelent, elemeztük, hogy Magyarországon 150 ezer beszállítói munkahelyből 40 ezer ugyan veszélyben van, de mindössze 5-10 ezer fog megszűnni, emellett a legnagyobb 500 magyarországi beszállítóból 100 van olyan szintű biztonságban, hogy saját forrásaiból a válságot túléli, 400 van veszélyben, de csak 20-30 cég fog csődbe menni. Annak ellenére, hogy a piaci előrejelzés azóta romlott,

a magyarországi beszállítók az európai piacot szemmel láthatólag túl tudják teljesíteni.

Különösen azért, mert strukturális költségelőnyben vannak, mert nálunk kevesebb volt eleve a termelés kiesés és ebből kifolyólag egyedülálló időpillanatot kínál a piac, amikor a járműprogramok közepén is meg lehet támadni versenytársakat a szállítási biztonság és hatékonyság ajánlatával.

Véleményünk szerint a magyarországi beszállítói kör a koronavírus-válság során a piacot túl tudja majd teljesíteni és további kapacitások áttelepítése által súlyát a válság elmúltával növeli is, de ez nem egyfajta adottság, hanem az előrelátóak és az ezért keményen megdolgozó beszállítók lehetősége. Ráadásul nem is csak a cégeken magukon múlik, mert minden piaci szereplőnek három „stakeholdere” irányában (vagyis a Vevők, a Tulajdonosok, és a Finanszírozók) meggyőzően kell tudnia prezentálni, hogy van életképes és fenntartható stratégiája és üzleti modellje a válság utánra, egy nyilvánvalóan veszteséges 2020 év után.

A stratégia minden szereplőnél más és más: lehet az, hogy hogyan tud részt venni a csökkenő globalizációban, a terjedő elektromobilitásban, az autonóm autók iránti növekvő keresletben, a mikro mobilitásban, a konnektivitásban, a növekvő M&A tevékenységekben, netán most jött-e el az idő, hogy a leállásra kényszerített olasz/ spanyol/ francia versenytársakat megtámadja.

Az az ironikus helyzet állt ugyanis elő, hogy azon beszállítók, akik nehezebb likviditási helyzetben vannak a térségünkben, ezért netán absztraktnak tűnik számukra, hogy stratégiai kérdésekkel foglalkozzanak (ha ég a ház és likviditási problémáik vannak), éppen ezen cégek kerülnek emiatt még nehezebb helyzetbe, mert nem volt elég kapacitásuk stratégiájuk és üzleti modelljük életképességéről meggyőzően tájékoztatni stakeholdereiket.

