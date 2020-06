Magyarország elleni eljárás kerekedhet a rabszolgatörvény furcsa kiterjesztése miatt

A május végén benyújtott salátatörvény első verziója láttán már egységesen elítélték a tervezett változtatást a szakszervezetek, igaz akkor még arról volt szó, hogy a foglalkoztatásért felelős szakminiszter (jelen esetben Palkovics László innovációs és technológiai miniszter) kezébe adták volna a jogot, hogy nemzetgazdaságilag kiemelt fontosságú beruházás esetén engedélyezhesse a 24 havi munkaidőkeret elrendelését a munkáltató által (amit a veszélyhelyzet elmúlta miatt ebben a formában már a Munka Törvénykönyve sem enged meg a továbbiakban). Ezt a passzust végül a héten elfogadott törvényben úgy változtatták meg, hogy

a Békés Megyei Kormányhivatal kezébe adták a jogot, azaz egy regionális jellegű ügyekben határozatokat hozó intézmény adhat felmentést egy törvény alól.

A június 17.-i a Magyar Közlönyben kihirdetett törvény előtt a lap szerint értetlenül állnak a munkaügyben járatos jogászok és a szakszervezetek, hiszen az új szabályozás több kérdést vet fel, mint amennyit megmagyaráz. Eleve furcsa, hogy miért az említett kormányhivatalhoz delegálták ezt a jogot, másrészt a szakszervezetek már korábban is jelezték, hogy a 24 havi munkaidőkeret elrendelése az Európai Parlament és az Európai Tanács 2003/88/EK irányelvével is ütközik, miszerint a referencia időszak maximum 12 hónap lehet, és kollektív szerződés vagy szociális partnerek közti megállapodás szükséges hozzá.

A kétéves munkaidőkeret embertelen mennyiségű túlórákat jelent, ami szétszakítja a családokat és tönkreteszi a dolgozók egészségét is

– hangsúlyozta a lapnak Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke.

Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke pedig azt jelezte a lapnak, hogy

most már nemzetközi vizekre eveznek, és Nicolas Schmithez, a munkahelyekért felelős uniós biztoshoz (ld. fenti képünkön - a szerk.) fordulnak az új szabályozás miatt.

Mivel a fent említett irányelvvel szembemegy a most elfogadott magyar törvény, esélyes, hogy az ügyből bizottsági vizsgálat, illetve akár újabb uniós kötelezettségszegési eljárás is lesz. Azt, hogy az Európai Bizottság figyeli a „rabszolgatörvény” kiterjesztésével kapcsolatos fejleményeket, abból is látszott már, hogy a passzus május végi itthoni benyújtása után Brüsszelben Vera Jourová bizottsági alelnök az egyik megszólalásában már jelezte ezt, illetve esetleges vizsgálatot is kilátásba helyezett.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images