Adóügyekért felelős államtitkár: a járvány miatt akár 5 millió forinttal is csökkenhet a fizetendő adó

A fizetési kedvezmények 62 milliárd forintnyi adót hagytak a családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál a koronavírus-járvány első szakaszában - tájékoztatta az MTI-t vasárnap Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Az államtitkár hangsúlyozta, a kormány egyik legfontosabb elvárása az adóhivatallal szemben a koronavírus-válság idején az, hogy a járvány hatásait figyelembe véve méltányosan járjon el adóügyekben. A COVID-19 miatt bajba jutottaknak ezért érdemes méltányossági kérelemmel fordulni az adóhivatalhoz - fűzte hozzá, azzal együtt, a hatóság március 11. és június 19. közötti időszakban négyből három fizetéskönnyítési kérelmet helyben hagyott - tette hozzá.

Közölte azt is,

a járvány miatt akár ötmillió forinttal is csökkenhet a fizetendő adó.

A fizetés-könnyítési lehetőségeket a kormány ugyanis a veszélyhelyzetben még tovább bővítette. Bevezetett egy újfajta, speciális, ráadásul a cégeknek is teljesen ingyenes méltányossági ügytípust. Hozzátette,

jelenleg 1500 újfajta kérelem elbírálásán dolgozik az adóhivatal, amelyekben összességében több mint 7,5 milliárd forint adóra kértek könnyítést a veszélyhelyzetben az érintettek.

"Arra számítunk, hogy a következő négy hétben jelentősen megugrik az újfajta kérelmek száma, hiszen egyszerű, ingyenes, valamint a hatóság gyorsan, mindössze 15 nap alatt és rendkívül méltányosan bírálja el. Ez utóbbit támasztja alá az adóhivatal statisztikája is, mely szerint március 11-től június 19-ig 11 700 fizetéskönnyítési kérelemből több mint 8700-at helybenhagyott, így összességében 62 milliárd forint adót hagyott a családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál" - részletezte Izer Norbert.

Az államtitkár megjegyezte, hogy ebben a statisztikában az összes fizetéskönnyítési kérelem szerepel, még azok is, amelyekben egyáltalán nem hivatkoznak az adózók a koronavírus nehézségeire. Az újfajta, koronavírusra specializált kérelemnél az elbírálási arány még ennél is kedvezőbb - tette hozzá. Az újfajta, koronavírusra specializált kérelem részletszabályait ismertetve elmondta, hogy a kérelem illetékmentes, és legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napon, július 17-én nyújtható be.

Ez egy egyszeri kérelem, minden adózó csak egy alkalommal élhet vele, de a kedvező szabályok miatt, annak, aki fizetési nehézséggel küzd, mindenképpen érdemes kihasználni a lehetőséget - javasolta. Az igénybevételhez elegendő, ha a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

A 12 havi részletfizetés vagy a hat havi pótlékmentes fizetési halasztás mindegyik adófajtára kérhető, és ötmillió forintos tartozásig vehető igénybe. Ez a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak nagy könnyebbség, elég a járvány alatt a nettó bért kigazdálkodni, hiszen még a munkavállalótól levont járulékra és szja-ra is járhat a kedvezmény - közölte az államtitkár.

Nagy újdonságnak nevezte azt is, hogy nemcsak az adófizetés ütemezésében segít az új szabályozás, hanem a vállalkozások adócsökkentését is lehetővé teszi méghozzá az általuk választott adónemben, a tartozásuk 20 százalékáig. "Az Európai Unióban az egyik legszélesebb körű fizetéskönnyítési repertoárt eddig is Magyarország biztosította az adózóknak. A legtöbb tagállamban például még a családok sem kérhetik fizetendő adójuk összegének a csökkentését. Magyarországon ez a lehetőség nemcsak az összes magánszemélynek, hanem az egyéni vállalkozóknak is a rendelkezésére áll. Az újfajta, a járvány miatt bevezetett, speciális, de rendkívül egyszerű fizetéskönnyítési módozattal még tovább bővült a kedvezmények köre" - összegzett Izer Norbert.

