Kétharmadosnál is nagyobb parlamenti győzelmet ért el az államfő pártja Szerbiában

Az Aleksandar Vucic államfő által vezetett Szerb Haladó Párt (SNS) hatalmas győzelmet aratott a vasárnapi szerb parlamenti választásokon, hiszen a voksok 62,5%-át szerezte meg, amellyel a kétharmados parlamenti mandátumhoz szükségesnél (167 fő) több, várhatóan 180 körüli mandátumot szerez a törvényhozásban – írja a Reuters a hétfő délelőtti közvélemény-kutatói kalkulációk alapján.

A valamivel több mint 6,5 millió választópolgár közül 3,3 millióan adták le szavazatukat vasárnap valamelyik választási listára a 21 közül, ebből több mint 2 millió szavazatot az SNS szerzett meg. Részben a koronavírus-járvány miatti félelmek miatt, részben az ellenzék bojkottra szólítása miatt a 2016-os 56,7%-nál tehát alacsonyabb, 51% körüli lehetett a részvételi arány a szerb választásokon.

Az 5%-ról 3%-ra csökkentett parlamenti mandátumküszöb ellenére várhatóan csak három párt kerül be a parlamentbe: az SNS mellett a második helyen a szocialista párt, amely a jelenlegi kormányban koalíciós partner volt (10,7% körüli szavazatarányt kaphatott). A harmadik helyen pedig 4% körüli szavazataránnyal bejuthat még az Aleksandar Sapic olimpiai ezüst- és bronzérmes vízilabdázó nevével fémjelzett lista is.

Vasárnap késő este, az előzetes eredmények ismeretében Aleksandar Vucic államfő, a Szerb Haladó Párt elnöke győzelmi beszédében azt mondta: korábban nem tapasztalt támogatásról biztosították az állampolgárok a Szerb Haladó Pártot, ilyen arányú győzelemre senki nem számított. Jelzése szerint a továbbiakban is koalíciós kormányzásra készül a pártja. A párt számára a legutóbbi két választás is elsöprő diadalt hozott: az SNS 2014-ben is kétharmados, 2016-ban pedig abszolút többséget szerzett a parlamentben.

Az országos választáshoz hasonlóan az SNS a vajdasági tartományi parlamenti választáson is megszerezte a szavazatok több mint felét, a párt által közölt adatok szerint a voksok 59,34 százalékát kapta meg. Az észak-szerbiai tartományban a második helyen a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) végzett a szavazatok 13,4 százalékával. A VMSZ-nek várhatóan kilenc képviselője lesz a köztársasági parlamentben, öttel több, mint eddig. Pásztor István pártelnök szerint a VMSZ történelmi eredményt ért el a választásokon, a korábbinál nagyobb támogatottságot szerezve.

Szabadkát nem tudta ugyan visszaszerezni a VMSZ, de minden más helyen megerősödött a VMSZ. A legnagyobb délvidéki magyar párt kisebbségi pártként nagyobb támogatottságot ért el (2,3 százalék), mint országos pártként az ultranacionalista Vojislav Seselj vezette Szerb Radikális Párt (2 százalék). Ilyenre korábban nem volt példa.

Amennyiben sehol nem kell megismételni a voksolást, a köztársasági választási bizottság csütörtökig közli a végleges eredményeket. Ezt követően harminc napon belül össze kell ülnie a parlamentnek, utána pedig kilencven nap áll rendelkezésére a pártoknak arra, hogy megalakítsák a kormányt, ami azt jelenti, hogy Szerbiának legkésőbb október végén, november elején lehet új kormánya, ám a választási eredmények tükrében erre sokkal előbb sor kerül.

Címlapkép forrása: Milos Miskov/Anadolu Agency via Getty Images