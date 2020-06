Most kiderül, mennyire látja mélynek a válságot az IMF

Itthon a kamatdöntés lesz a hét legfontosabb eseménye, főleg úgy, hogy friss növekedési- és inflációs előrejelzés is érkezik a jegybanktól. A Nemzetközi Valutaalap szerdán publikálja friss világgazdasági prognózisát, az utóbbi hetekben a szervezet szakemberei többször utaltak rá, hogy jelentősen ronthatják áprilishoz képest a kilátásokat.

Mire ez a cikk megjelenik, addigra már túl lesz Kína egy kamatdöntésen hétfő hajnalban, itthon pedig az MNB közli a fizetési mérleg első negyedéves adatait, majd délelőtt a Pénzügyminisztérium publikálja a májusi költségvetési beszámoló részletes változatát. Ennek kicsi lehet a hírértéke, a már ismert folyamatok hátterét foglalhatja össze.

2020. június 22-28. makronaptár Magyar makrogazdaság június 22. hétfő 8:30 MNB Fizetési mérleg Q1 június 22. hétfő 11:00 PM Részletes áht-beszámoló máj. június 22. hétfő 15:00 MNB Devizaswap-tender június 23. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció június 23. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció június 23. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés június 23. kedd 15:00 MNB Közlemény június 24. szerda 17:00 MNB Repotender június 25. csütörtök 10:00 MNB Inflációs jelentés június 25. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció június 25. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender június 26. péntek 9:00 KSH Népmozgalom máj. Nemzetközi makrogazdaság június 22. hétfő 3:30 Kína Kamatdöntés június 23. kedd 9:15 Franciao. Feldolgozóipari bmi (előzetes) jún. június 23. kedd 9:30 Németo. Feldolgozóipari bmi (előzetes) jún. június 23. kedd 10:00 EU Feldolgozóipari bmi (előzetes) jún. június 23. kedd 10:30 UK Feldolgozóipari bmi (előzetes) jún. június 23. kedd 15:45 USA Feldolgozóipari bmi (előzetes) jún. június 24. szerda 10:00 Németo. IFO-index jún. június 24. szerda 15:00 IMF World Economic Outlook Update június 25. csütörtök 14:30 USA Tartós fogyasztási cikkek máj. június 25. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség június 25. csütörtök 14:30 USA GDP (részletes) Q1 június 26. péntek 14:30 USA Személyes fogyasztási kiadások máj. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Számunkra a hét legfontosabb eseménye lehet az MNB Monetáris Tanácsának keddi kamatdöntése, amikor a jegybank friss növekedési és inflációs előrejelzését is megismerhetjük. A szakértők nem számítanak az alapkamat csökkentésére, legfeljebb az lesz érdekes, hogy a kommunikációban utal-e az esetleges lazításra a Monetáris Tanács azt követően, hogy a régióban a lengyelek és a csehek is gyakorlatilag nullára vágták a kamatot. A kamatdöntés mellett a piac számára fontos információ lehet az is, vesz-e állampapírt kedden az MNB, bár az elmúlt három aukció törlése után már az lehet az alapforgatókönyv, hogy ezúttal sem folytatja a programot a jegybank. Európában és a tengerentúlon pedig előzetes beszerzési menedzserindexek jelennek meg, melyek szintén fontos gazdasági indikátorok lesznek a jelenlegi válsághelyzet kellős közepén.

A magyar jegybank szerdán a szokásos repotenderét tartja, emellett délelőtt a német IFO gazdasági hangulatindex friss adata érkezik. Délután pedig a Nemzetközi Valutaalap (IMF) frissíti gazdasági előrejelzéseit. A szervezet áprilisban 3%-os recessziót jósolt a világgazdaság vonatkozásában 2020-ra, azonban az utóbbi hetekben a vezető többször utaltak rá, hogy ezt várhatóan lefelé módosítják majd.

Várhatóan csütörtök délelőtt jelenik meg az MNB friss inflációs jelentése, emellett jön a szokásos kötvényaukció és a jegybank egyhetes betéti tendere. Amerikában az első negyedéves GDP végleges adatát közlik, az eddig számított 5%-os gazdasági visszaesés várhatóan nem módosul már jelentősen.

Péntekre itthon már csak egy májusi demográfiai adat marad, a tengerentúlon pedig a fontos inflációs indikátornak számító személyes fogyasztási kiadások statisztikája érkezik.

