Fauci: sosem láttam még ilyen vírust, a fiataloknál is egyre több a szövődmény

Anthony Fauci, az USA első számú járványügyi szakembere szerint egyre több szövődményt látnak az orvosok a koronavírus kapcsán a fiatalabb betegeknél is – írja a CNBC.

A koronavírus korai szakaszában az infektológusok azt mondták, úgy tűnik, a vírus a fiatalabbakat megkíméli és inkább az idősebb korosztályra van súlyos hatással, különösen azokra, akiknek van valamilyen alapbetegsége.

Fauci szerint azonban már nem ez a helyzet, ugyanis egyre több szövődményt fedeznek fel az orvosok és járványügyi szakemberek a fiatalabb szervezetekben is.

Sosem látott még ilyen vírust, amelynek ennyiféle tünete lenne – mondta.

Mint ismertette, van, akinek csak enyhe tünete van, van, akit eléggé megvisel ahhoz, hogy pár napig otthon maradjon. Néhányan hetekre kidőlnek az ágyba, másoknak még akkor is vannak tüneteik, miután kigyógyultak a vírusból, megint másoknak kórházi ápolásra is szükségük van, néhány beteg oxigénre szorul, néhány beteg pedig bele is hal.

Hogy miért írunk minderről? Mivel az adatok szerint Amerikában a koronavírussal újonnan megfertőződöttek között már sokkal nagyobb a fiatalok aránya, mint az időseké. Mindez érthető, hiszen az idősebbek vélhetően jobban vigyáznak magukra, kevésbé mozdulnak ki otthonról és jobban betartják az egészségügyi előírásokat. Kevésbé igaz már ez a fiatalabb korosztályra, az USA-ban például egyre kevesebben tartják a kellő távolságot egymástól, ezért egyre többeknél mutatják ki a vírust. Mike Pence beszélt arról hétfőn, hogy Floridában és Texasban a 35 év alattiaknál jelentősen megugrott a pozitív tesztek száma.

Fauci felhívta arra is a figyelmét a fiatalabb korosztálynak, hogy még ha tünetmentes is, akkor is nagy felelőssége van abban, hogy ne terjedjen tovább a vírus, tehát ha fertőzött, ne menjen emberek közé.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 06. 23. Fauci: zavarba ejtő mértékben nő a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban

Címlapkép: Getty Images