Ilyen még nem volt: a kormány szinte valós időben látja, mit művelt a koronavírus a gazdaságban

Újfajta gazdasági mutatót alkotott a Pénzügyminisztérium, amely arra képes, hogy hetente mutassa meg a magyar gazdaság aktuális teljesítményét. A tárca Heti gazdasági indexének alakulása alapján elmondható, hogy a koronavírus-járvány miatt március utolsó és április első három hetében érte el a hazai gazdaság teljesítménye a mélypontot, április végétől azonban már határozottan beindult a kilábalás. Dózsa László és Várpalotai Viktor, a Pénzügyminisztérium munkatársainak írását közöljük.

A koronavírus-járvány gazdasági téren is drámai hatásokat és ezzel együtt igen változékony teljesítményt eredményezett. Egyfelől számos cégnél, illetve ágazatban egyik napról a másikra visszazuhant vagy akár teljesen le is állt a termelés, másfelől a járványhelyzet javulásával fokozatosan indult újra a gazdaság vérkeringése. Ennek a hétről-hétre, de akár még napról napra is változó helyzetnek nyomon követésére ugyanakkor a gazdaság teljesítményét mérő szokásos statisztikai adatok nem alkalmasak, mivel azok csak a tárgyidőszak lezárását követően, jelentős késéssel jelennek meg. Így például az ipar és kiskereskedelem teljesítménye a tárgyhónapot követő 35. napon, az építőipar esetében a 45. napon, míg a gazdaság összteljesítményét mérő GDP a negyedév végét követő 45. napon válnak ismertté.

Ebben a turbulens időszakban különösen fontos, hogy a gazdaság teljesítményéről a lehető legaktuálisabb információk álljanak rendelkezésre. Hasonló megfontolásoktól vezérelve az elmúlt hetekben a Fed, majd a Bundesbank is készített egy úgynevezett heti gazdasági indexet, amelynek alakulása a GDP-t hivatott leképezni. Szemben a kizárólag negyedévente, a tárgyidőszak teljesítményét összesítve mérő és egyben jelentős publikációs késéssel elérhető GDP adatokkal, a heti gazdasági index a nevéhez híven pár nap késéssel tud az egyes hetek gazdasági aktivitásáról képet adni. Az index előállításához a hivatkozott források olyan heti, vagy akár napi rendszerességgel is elérhető mutatókat vettek alapul, mint a villamosenergia-felhasználás, a légszennyezés, a légi és közúti forgalom, valamint egyes kulcsfogalmak Google-kereséseinek gyakoriságát.

Magyarország vonatkozásában a fenti mutatók bővíthetők voltak az online pénztárgépek forgalmának és az útdíjak napi alakulásával is.

Mindezek felhasználásával adattömörítő, illetve adatillesztő módszerekkel került előállításra a Pénzügyminisztérium Heti gazdasági indexe, amelynek számszerű értéke akként értelmezhető, hogy az adott héten az előző év ugyanazon hetével összevetve mennyivel változott a magyar gazdaság teljesítményének volumene. Ez alapján a heti gazdasági index értékének negyedéves átlagából – ugyan számottevő hibahatárral – az adott negyedév GDP volumenváltozására is következtethetünk.

Tavaszi lefagyás után fokozatos felmelegedés

A heti gazdasági index idei alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az már február elejétől – vélhetően a kínai termelésleállásokkal összefüggésben – lassulást jelzett, amely március második felében a járványügyi helyzet élesedése nyomán meredek csökkenésbe váltott. Ezt követően a mélypontot március utolsó és április első három hete jelenthette, amikor az előző évhez képest 16-18%-kal lehetett kisebb a magyar gazdaság teljesítménye. Bár az előállított index a nemzetgazdaság összesített kibocsátásának alakulását követi, az előállításához felhasznált indikátorokból és az azóta elérhető statisztikai adatokból is kirajzolódik, hogy az egyes ágazatokat eltérő mértékben sújtotta a járvány. Egyfelől a legnagyobb visszaesést elszenvedők között voltak a szállásadók, akiknél eltöltött vendégéjszakák száma 97%-kal csökkent áprilisban, vagy az utaztatásban érintettek, amelyet jelez, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma az év negyedik hónapjában 99%-kal zuhant, de a hazánkban működő nagy autógyárak leállása is 94%-os visszaesést okozott a közúti járműgyártásban. Másfelől a különleges helyzetben megváltozó kereslet a gyógyszergyártás közel 20%-os bővülését eredményezte, valamint a távmunka arányának megugrása miatt nagyobb igény mutatkozott a telekommunikációs szolgáltatások iránt.

Április végétől a heti gazdasági index – a Pünkösdhöz köthető június eleji megtorpanástól, majd az azt követő megugrástól tisztítva – határozott kilábalást jelez, amelyben előretekintve is két tényező meghatározó. Egyrészt a magyar gazdaság fundamentumai erősek valamint hathatós gazdaságpolitikai lépések segítik a gazdaságot, amelyek támogatják a belső kereslet gyors helyreállását. Mindezek, valamint az első negyedévben 9,1%-kal emelkedő bruttó bérek és 4,6%-kal növekvő nettó reálkeresetek együtteseként például június első tíz napjában már a tavalyi évhez hasonló forgalmat regisztráltak a kiskereskedelemben.

Másrészt a hazai ágazatok teljesítménye, legyen az akár az ipar vagy a turizmus erősen függenek a világgazdasági fejleményektől. E tekintetben kedvezőtlen, hogy a világszerte óvatosabbá váló magatartás miatt alacsonyabb lehet a tartós fogyasztási cikkek, így például az autók vagy a külföldi utazások, nyaralások iránti kereslet. Ráadásul szemben az itthon sikeresen visszaszorított járvánnyal a világban összességében dél- és észak amerikai, ázsiai és afrikai gócpontokhoz köthetően egyelőre emelkedik a napi újonnan regisztrált fertőzöttek száma, ami miatt csökken az esélye annak, hogy a világgazdaság növekedési pályája gyorsan helyreáll.

A fennálló külső kockázatok közepette

a heti gazdasági index alakulása is megerősíti, hogy a magyar gazdaság vérkeringése fokozatosan újraindult.

Így bár a második negyedévi GDP adatok vélhetőleg még a 2008-2009-es években regisztrált visszaesésnél is nagyobbat mutathatnak, a fokozatos kilábalásnak köszönhetően a magyar gazdaság a harmadik negyedévet a járványtól sújtott második negyedévinél érdemben magasabb kibocsátási szinteken kezdheti meg.

Dózsa László, Várpalotai Viktor

Pénzügyminisztérium

Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images