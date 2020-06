Kinyit Nagy-Britannia, miközben az orvosok második koronavírus-hullámra figyelmeztetnek

Brit orvosok egy csoportja nyílt levélben fordult a szigetország politikusaihoz, melyben a koronavírus járvány lokális fellángolásaira, a második hullám kockázatára hívják fel a figyelmet – írja a Reuters.

Elismert orvosok csoportja fordul nyílt levélben a brit döntéshozókhoz, melyben azt írják:

Bár a világjárvány további alakulása Nagy-Britanniában nehezen előre jelezhető, a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a lokális fellángolások esélye nagyban megnőtt és egy második hullám kialakulása valódi kockázatot jelent.

A vírus elleni védekezésre szolgáló infrastruktúra több eleme már megvan az országban, de még mindig nagy-kihívás elé nézhetnek – írják.

Boris Johnson kedden közölte, hogy jövő hónapban már kinyithatnak a pubok, éttermek, hotelek, az ország a lazítások fázisába lép.

A British Medical Journalban megjelent nyílt levelet aláírók között az orvosszakma több elismert képviselője szerepel, például Derek Alderson, a Royal College of Surgerons elnöke, Andrew Goddard, a Royal College of Physicians elnöke és Katherine Henderson, a Royal College of Emergency Medicine elnöke.

(Reuters)