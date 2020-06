Lóerők? Gyorsulás? Dizájn? Ugyan már! - A digitális élménytől függhet az autómárkák státusza

Elképesztő ütemben zajlik a digitális transzformáció az autóiparban, a teljesen önvezető autókra ugyan még várnunk kell, de járműveink viharos gyorsasággal és egyre szélesebb körben válnak egymással kommunikáló, négy keréken guruló számítógépekké. Ez a dinamikusan fejlődő terület egyben hatalmas piacot is jelent, amelyből a hagyományos autóipari vállalatok mellett a technológiai cégek is minél nagyobb szeletet akarnak maguknak kihasítani. Az autógyártók igyekezetét a vásárlói igények gyors változása is indokolja, azok a szereplők ugyanis, amelyek nem lesznek képesek magas minőségű digitális élményeket nyújtani, gyorsan elveszíthetik státuszukat. Akik meg akarják őrizni, tovább akarják erősíteni piaci pozíciójukat, az új digitális technológiákra kell, hogy alapozzák üzleti modelljüket. Többek között ezekről a témákról is beszélgettünk Kubicsek Tamással, az IBM Ipar 4.0 vezetőjével és Szabó Sándorral, az IBM IoT Connected Vehicle Insights vezetőjével.

Bár az önvezető autózás még nagyon távolinak tűnik, azt már ma is bátran kijelenthetjük, hogy járműveink viharos gyorsasággal és egyre szélesebb körben válnak négy keréken guruló számítógépekké.

Kubicsek Tamás: Valóban így van, és ez még csak a kezdet. A VW vezérigazgatója szerint a jövő autóipari innovációjának 90%-át szoftverek fogják kitenni. A teljesen önvezető autók eléréséhez azért még várnunk kell, és a piac egy kicsit túl bizakodó volt korábban a fejlődés léptékét illetően, amit a koronavírus okozta gazdasági hatások nem segítenek. Az önvezető autózás négy szintjéből manapság valahol a 2. és 3. szint között járunk, az áttörést pedig a "connected car", vagyis a hálózatba kötött autók jelenthetik. Egyes márkák bármennyire is közel járnak már a teljes önvezetéshez, amíg a járművük csupán a saját érzékelőivel lát, addig ez nagyon nehezen tud bekövetkezni, vagy csak bizonyos körülmények között. A térkép technológiáknak is sokat kell még fejlődniük, és magas minőségben rendelkezésre kell állniuk az önvezető autózás irányába vezető úton. Látni kell viszont, hogy a szükséges HD térképek még csupán kezdeti állapotban vannak.

Véleményük szerint 10 éven belül mekkora piacot eredményez majd az a digitális transzformáció, amely az autóiparban jelenleg zajlik?

Szabó Sándor: A digitális transzformáció kiugróan magas piacot fog jelenteni. Az IBM előrejelzése szerint 2030-ra csak az önvezető autózás 84 milliárd dolláros piaccá válik.

Mekkora plusz árbevételt generálhatnak majd az iparági szereplőknek az olyan mobilitáshoz kapcsolódó és adatvezérelt szolgáltatások, mint a közösségi járműmegosztás, a különféle applikációk, a navigáció, a szórakoztatás, a szoftveres frissítések és a különböző felhő alapú platformok, rendszer megoldások?

Kubicsek Tamás: Néhány adat, amit előre tudunk vetíteni, hogy 2030-ra a teljesen önvezető autók az újonnan eladott autók akár 15 százalékát is kitehetik. Az autómegosztó szolgáltatások globálisan a megtett utazások 26 százalékát jelenthetik. Viszont talán nem is az a kérdés, mekkora plusz árbevételt jelentenek ezek az új szolgáltatások, mivel a megkérdezett autóipari vezetők 50 százaléka szerint a sikerhez, vagy akár a túléléshez az alapoktól teljesen újra kell gondolniuk a szervezetük működését oly módon, hogy az a digitális technológiákra épüljön. A felsővezetők 42 százaléka azt is érzi, hogy azonnal a változások útjára kell lépniük.

Még egy autómárka is elveszítheti státuszát a "mobility as a service" világában, kivéve, ha a digitális élmények segítségével elérjük a fogyasztói lojalitást.

Kik lehetnek ennek a folyamatnak a legnagyobb nyertesei és vesztesei?

Szabó Sándor: A jövőben az elektromos autók esetében nem lesz akkora különbség az autók teljesítménye és menettulajdonságai között, ezért más megkülönböztető tényezőkre lesz szükség. Az egyik ilyen a szolgáltatások bővítése. Autógyártói oldalról mindenképpen az úttörők, az innovátorok lesznek a győztesek. A Mercedes az IBM-mel közösen fejlesztett 'Ask Mercedes' mobil alkalmazás segítségével még a használati kézikönyveket is újragondolta, és ma már egy mobilalkalmazásban kérdéseket feltéve, akár virtuális valósággal támogatva kaphatunk információt az autónkról, vagy éppen a közösségi megosztók egyik autójáról.

Az autógyártók azért is kerülnek ki legnagyobb győztesként, mivel eddig valójában nagyon keveset tudtak a vásárlóikról - csupán a szerviz alkalmak során került gyűjtésre néhány információ, mostanra azonban mindent tudhatnak arról, hogyan használjuk az autókat, milyen megvásárolt extrákat használunk ki a legjobban, tehát jobb terméket tudnak biztosítani számunkra a következő vásárláskor. Azt gondoljuk, hogy a másik legnagyobb győztes maga az ügyfél, a jármű tulajdonosa vagy felhasználója, hiszen az új szolgáltatások kényelmi funkciókat biztosítanak, vagy éppen az önvezető autózással a volán mögött töltött időt tehetik újra hasznossá. A technológiai cégek, akik ebben a versenyben segíteni tudják a járműipart szintén győztesek.

Az autóipar szerény szoftverfejlesztő tapasztalatai, képességei miatt mégis egyre inkább rá van szorulva a technológiai vállaltok segítségére, megoldásaira. Külső szemlélőként úgy tűnik, hogy a világ vezető technológiai vállalatai lassan maguk alá gyűrik az autóipart, Önöknek mi erről a véleménye?

Kubicsek Tamás: Nem lehet alábecsülni a járműiparban összegyűlt tapasztalatot, a megbízhatóság, minőség azért továbbra is a vásárlók alapvető szempontjai közé tartoznak. Valóban több olyan példa van manapság, amikor a technológiai vállalatok az autóiparban próbálkoznak egyre nagyobb eredményekkel, azonban az IBM fókuszában az autóipari szereplők támogatása áll, nem pedig versenyezni szeretnénk velük. Ez az üzleti modell egyben az IBM sikerét is biztosítja, és az ügyfél elégedettségét, hiszen az ügyfél végül is a saját márkaneve alatt használja a legmodernebb technológiákat, méghozzá költséghatékonyan.

Ami egy nagy megkülönböztető tényező az IBM esetében, hogy az adat az autógyártónál gyűlik, mi csak a gyűjtő platformot és infrastruktúrát biztosítjuk.

Az IBM 110 éve a számítástechnikával foglalkozik, a számítástechnikai rendszereknél a 100%-os rendszerelérhetőség, az adatközpontok kialakítása, komplex rendszerek üzemeltetési tapasztalatai, a legmagasabb szintű IT biztonság tapasztalatai az IBM-nél gyűltek össze. Mindenki azt hozza az együttműködésbe, amiben a legjobb.

A IT biztonságot ki is emelném a sorból, mivel az önvezető autó esetében beláthatatlan következményei lehetnek egy biztonsági résből adódó hibának, támadásnak.

Fontos azt is kiemelni, hogy az IBM a mesterséges intelligencia területén vezető vállalat, így egyedi megoldásokat tudunk biztosítani az ügyfeleink számára. A koronavírus esetében egy jó példa, hogy az IBM gépi tanuló algoritmusai megtanulják, hogy a felhasználók milyen célállomásokra mennek, és legközelebb akkor is előre tudják jelezni, hogy hová megy a jármű vezetője, ha nem ütötte be azt a navigációba. Így ha olyan helyre menne, ahol egy dinamikus koronavírus adatbázis alapján nagyobb fertőzési esély jelentkezhet, akkor a veszélyre figyelmeztethetjük a sofőrt.

Az autóipar meghatározó vezetői az egyik legnagyobb kihívásnak tartják a vásárlói szokások, igények gyors változását. Önök elképzelhetőnek tartják, hogy ennek eredményeként a felhasználói élmény iránti igény háttérbe szoríthatja az autómárkák fontosságát, a márkahűséget?

Szabó Sándor: Mindent meg kell tenniük a gyártóknak, hogy a digitális élményekkel, szolgáltatásokkal erősítsék a márkahűséget. A járművekben elérhető és a járművekhez kapcsolódó digitális élmények valóban erősítik a márkahűséget. Ezért választotta a Maruti-Suzuki Indiában az IBM-et, hogy az új autóikba első sorban mobil eszközről elérhető digitális kapcsolatot nyújthassanak az autótulajoknak, másodsorban pedig a „Connected car” lehetőségét már ma megteremthessék. Tanulmányok azt is mutatják, hogy manapság az ügyfelek autóvásárlási döntéseikben magasabbra értékelik a digitális élmények elérhetőségét, mint azt, hogy prémium márkát válasszanak.

Ez az autógyártók közötti versenyt még jobban erősíti, és egyértelműsíti, hogy a technológiai előnyök piaci előnyökké alakíthatók.

Amikor hálózatba kapcsolt járművekről beszélünk, a legtöbb embernek az okostelefon és a jármű közötti kapcsolat jut eszébe először, pedig a mai járművek szenzorok, különböző eszközök és szoftverek segítéségével már képesek egymással és a környezetükkel is kommunikálni, miközben elképesztő mennyiségű adatot szolgáltatnak, továbbítanak a felhőbe. Az IBM milyen területeken, milyen szolgáltatásokkal kapcsolódik az autóiparhoz?

Kubicsek Tamás: Az IBM a járműipari és járműipari beszállítói ügyfeleinek segít a videókép alapú minőségellenőrzéstől, a gyártósorok üzemeltetésének szofverein keresztül, a connected car, az IT biztonság, a felhő szolgáltatások és az adatközpont szolgáltatások területén is. Fejlesztünk háttér és végfelhasználói alkalmazásokat, UX dizájn és felhasználói élményt, de tanácsadó csapatunk segített többek között a Volkswagennek a We Connect alkalmazáson belül a "We Experience" szolgáltatás kitalálásában, megalkotásában is. Emellett mérnöki fejlesztés támogató rendszereinkkel tervezik a jövő járműipari szoftvereit többek között a Bosch és Continental berkein belül is.

Milyen előnyei lehetnek ezeknek a megoldásoknak egy autógyártó, vagy éppen egy biztosítótársaság számár?

Szabó Sándor: Ha visszatérünk a connected car gondolatára, minden esetben új szolgáltatások, új üzleti modellek kialakítására van lehetőség. Biztosítók esetében a jármű tényleges használati idején (Pay-As-You-Drive), módján (Pay-How-You-Drive), vagy helyén (Pay-Where-You-Drive) alapuló új módozatok állnak rendelkezésre. Érdekes módon Olaszországban például pont nőtt márciusról áprilisra az ezen módozatot használó járművezetők száma, tehát a koronavírus-járvány alatt is piaci előnyt jelentett a technológia a biztosító ügyfeleinknek. Magának az autógyártónak előnyt jelent a felhasználók megismerése, viselkedéseinek megértése.

Azt viszonylag könnyű belátni, hogy egy autógyártóval kötött együttműködés során hogyan válik képessé az adott jármű arra, hogy másik eszközzel kommunikáljon, egy felhőalapú platformra adatokat szolgáltasson. De mi a helyzet egy biztosítótársasággal, ott hogyan tudják alkalmassá tenni minderre a számtalan ügyfél, különböző típusú autóját?

Kubicsek Tamás: Amennyiben a járművekben gyárilag nincsen beépítve a kommunikációs egység, akkor azt a járművet utólagos – általában a jármű szabványos OBD2 csatlakozóján kapcsolódó - külső egységgel lehet a rendszerbe kapcsolni. Ezt az egységet az IBM vagy a biztosítótársaság maga is fejlesztheti és gyártathatja. Másodlagos lehetőségként okostelefon segítségével is bekapcsolhatjuk az autót a hálózatba, de ebben az esetben azért jóval kevesebb szolgáltatás érhető el, és nem is annyira megbízható a gyűjtött információ. Emiatt az előbbi az elterjedtebb.

Hogyan képesek ezt a rengeteg adatot valós időben elemezni, azokból a helyes következtetéseket levonni?

Szabó Sándor: Először is a legfontosabb jelző ebben a helyzetben a valós idő, mivel az IBM Connected car technológiája képes tízezred másodperces válaszidővel adatot szolgáltatni az autónak az átviteli hálózat késleltetését is beleértve.

Ilyen módon az autó szenzoraival gyakorlatilag megegyező nagyságrendű válaszidőt tudunk biztosítani.

Eljuthatnak egyszer odáig az előrejelző képességük, hogy súlyos baleseteket előzzenek meg?

Kubicsek Tamás: Pontosan ez lenne a cél! Az autó érzékelői soha nem fognak az előtte haladó jármű elé látni, pedig jó néhány baleset így elkerülhető lenne. Az, hogy a következő kanyar után kátyú, dugó, esetleg baleset van, de nem látszik, ezek csak ilyen technológiával valósulhatnak meg.

