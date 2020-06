Új kedvezménykártyával, hatalmas akciókkal várja Budapest a turistákat

A város régi adóssága, hogy a rakpartok hasznosítása egyoldalú: a jelentős gépjárműforgalom és a turistahajók, szállodahajók horgonyzása lehetetlenné teszi, hogy a városlakók számára a rakpart közösségi célokra használható legyen, ezen kíván változtatni Budapest vezetése – erről tett bejelentést Karácsony Gergely főpolgármester a mai Budapest Restart beszélgetésen, amely az Indítsuk újra a turizmust Budapesten! címet viselte. A beszélgetés során a főpolgármester bejelentette a fővárosba irányuló belföldi turizmust élénkítő Restart Budapest Card-ot, amelynek segítségével a szokásos turistakedvezmények mellett nagy kedvezménnyel vehetők igénybe szállodai szolgáltatások.

A budapesti turizmus újraindításáról szóló beszélgetésen Krizsó Szilvia vendégei Karácsony Gergely főpolgármester mellett Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke és Gerendai Károly üzletember, vendéglátó vállalkozó voltak.

A hasonló fekvésű városok többségében a vízpart a nyüzsgő közösségi élet színtere, és Budapesten is meg kell történnie a változásnak, hogy az emberek visszakaphassák a rakpartot. Az elmúlt hetekben nagy sikert aratott a budapestiek körében, hogy hétvégékre a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba a pesti alsórakpartot, július 25-től 3 héten át a Lánchíd és a Margit híd közötti szakasz pedig a hétköznapokon is rekreációs célokat szolgál majd, autóforgalom nélkül. Az autók mellett a belváros kellős közepén horgonyzó szállodahajók és a hozzájuk kapcsolódó buszforgalom is elválasztja a budapestieket a Dunától, ezért a főpolgármester a BFTK a BFVK bevonásával egyeztetéseket kezdeményez a Magyar Turisztikai Ügynökséggel annak érdekében, hogy a turistahajók kikötésére elsődlegesen a pesti oldalon a Bálna előtti partszakaszon, a budai oldalon szükség szerint kijelölésre kerülő helyen legyen lehetőség, ezzel megszűnne a turistahajók Szabadság-híd és a Margit-híd közötti, egyéb helyen való kikötése, illetve a szálloda- és rendezvényhajók tartós parkolásának lehetősége - olvasható a Főpolgármesteri Hivatal közleményében.

A főpolgármester elmondta, a turistahajók a város turizmusának fontos szereplői, ezért a létesítendő új kikötők a belváros közelében, megfelelő közlekedési kapcsolatokkal rendelkező területén kapnának helyet.

A budapesti turizmus újraindításának fontos eszköze lehet a Restart Budapest kártya, amely a Főváros és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége közös akciójaként valósul meg és decemberig vehető igénybe. A kártya célja kettős: egyfelől segíteni a budapesti turizmus újraindulását, másfelől pedig a Főváros ezzel szeretné megköszönni mindenkinek az elmúlt hetek erőfeszítését.

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ által kibocsátott Restart Budapest Card egy új turisztikai kedvezménykártya, amely kibővített, vonzó és megfizethető élménycsomagot kínál a fővárosba látogatóknak. A Restart Budapest Card 48 órán keresztül nyújt ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat, ráadásul még többet, mint a klasszikus 48 órás társa, hiszen a szállásfoglalásnál is kedvezményt ad, így lehetőséget teremt a belföldi turistáknak arra, hogy pénztárcabarát módon tölthessenek el 2 éjszakát Budapesten.

A Restart Budapest Card tulajdonosok számára a szerződött szállodák 2020. 07. 01. – 2020. 12. 31. közti időszakban (kivéve karácsony napjai és szilveszter napja) 2 főre, 2 éjszakára, reggeli nélkül, a bruttó ár 3 csillagos szállodai szoba esetén 12.000 Ft/éj, azaz 24.000 Ft, 4 csillagos esetén 20.000 Ft/éj, azaz 40.000 Ft, 5 csillagos esetén 30.000 Ft/éj, azaz 60.000 Ft-ért ajánlanak szállást. Egy másik lényeges többletszolgáltatása a Restart kártyának, hogy a következő strandfürdők – Palatinus, Római Lido, Csillaghegyi, Paskál, Pesterzsébeti és Pünkösdfürdői strand – közül szabadon választható egy, amelybe ingyenes a belépés egy alkalommal. Ezen felül a történelmi gyógyfürdők közül a Lukács, Széchenyi, Rudas fürdőből szintén szabadon választható egy, amelybe ingyenes a belépés egy alkalommal. A csomag ingyenes Hop-On Hop-Off szolgáltatást is tartalmaz.

A főpolgármester a budapestieknek is javasolja, legyenek turisták saját városukban, fedezzék fel a város szépségeit egy nyugalmasabb időben, amikor sokan nem utaznak el szabadságuk alatt.

Címlapkép: A Halászbástyán sétáló turisták mobiltelefonjaikkal fényképezik Budapest panorámáját 2020. március 14-én. Forrás: MTVA/Bizományosi: Róka László