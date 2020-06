Az elemzők szerint a munkanélküliség 2021 végéig sem csökken a válság előtti szintre

A világgazdaság kilátásai romlottak az elmúlt hónapokban, de legalábbis nem javultak a Reuters körképe szerint, a recesszió mélyebb lehet, mint azt a múlt hónapban előrevetítették. A lap által megkérdezett közgazdászok 2020-ra 3,7%-os visszaeséssel számolnak, és a munkanélküliség még 2021 végén sem áll majd vissza a válság előtti szintre.

A koronavírus-járvány gyorsan terjed a világ egyes országaiban, például az Egyesült Államokban, ahol már májusban úgy nézett ki, hogy kontroll alatt lehet tartani a terjedést, és az egyes államok fel is oldották a korlátozásokat a gazdaság újraindítása érdekében. A lap 250 közgazdász megkérdezésével készített felmérése szerint a recesszió a fejlett országokban mélyebb lesz, mint egy hónappal ezelőtt gondolták, a munkanélküliség pedig a következő év végére sem áll vissza a koronavírus előtti szintre.

Ethan Harris, a Bank of America közgazdásza több kockázatot is lát. Az első a vírus második hulláma, de megemlítette a monetáris és fiskális politikák kifulladását is. A kormányok kellően agresszívan léptek fel a járvány hatásainak enyhítésére, és a fejlett gazdaságokban jöhet még monetáris stimulus, de az sokkal kisebb lesz, mint az előző. A második körös sokk pedig rosszabb lehet, mint várjuk.

A lap által megkérdezett közgazdászok idén 3,7%-os visszaesést, jövőre 5,4% növekedést jósolnak.

Az előző hónapban még -3,2% volt az elemzői konszenzus 2020-ra, 2021-re pedig 5,4%. Ez alacsonyabb, mint az IMF -4,9%-os előrejelzése, de érdemes tudni, hogy a Reuters által megkérdezett elemzők szerint a negatív forgatókönyv 6%-os visszaeséssel számol.

Ajay Rajadhyaksha, a Barcleys közgazdásza szerint az év végéig akár több tízmillió munkahely is létrejöhet, ennek ellenére nem beszélhetünk V alakú felpattanásról.

Az elemzők szerint az sem reális, hogy a világ központi bankjai 3 éven belül elérjék az inflációs céljukat. A dezinfláció és defláció viszont kockázatot jelenthet.

David Mackie, a JP Morgan közgazdásza szerint a döntéshozók eszközök hiányában egyre inkább a helikopterpénz és a költségvetés monetizálása felé fordulhatnak, ennek azonban több jogi és technikai akadálya is van.

