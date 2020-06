A koronavírus elleni harc európai mintaállamaiban újra megjelent a járvány

A kelet-közép-európai régió némely országában alacsony tetőzés után sikerült teljesen visszaszorítani a koronavírust, június végén azonban ismét emelkedésnek indult a görbe, ahogy a határellenőrzések lazulásával behurcolták a vírust. Horvátország, Szlovákia és Szlovénia is szigorított az intézkedéseken. Aggodalomra egyelőre nincs ok, a napi új esetszámok még mindig alacsonyak a régióban, de az esetszámok növekedése intő jel arra, hogy a vírustól Magyarországon sem lehet teljesen megszabadulni, amíg a környező országokban gyors a terjedés. Vannak jó hírek is - a lengyel járványhelyzet javul, és ugyanez mondható el Magyarországról is az esetszámokat nézve. Ukrajnában viszont kétségbeejtő a helyzet.

Kelet-Közép-Európa a koronavírus-járvány első hullámában hatékonyan tudta menedzselni a járványgörbét, és az új esetszámok alacsony szinten tetőztek a legtöbb országban, majd látványosan visszaszorultak. Több olyan ország is volt a régióban, amelynek sikeréről mi is beszámoltunk, mert tartósan 0 köré sikerült visszaszorítani a napi új megbetegedéseket. A régió országai az Új-Zélandon is bevált módszert alkalmazták a terjedés megállítására, azaz a megjelenéskor eltekintettek az országok a lépcsőzetes szigorítástól, és korán alkalmazták a nyugati és déli országokban csak magasabb esetszám mellett elrendelt korlátozásokat.

A megbetegedések még mindig alacsonyabb szintet mutatnak, mint a korábbi európai gócpontokban, és a hatékony visszaszorítás miatt a kelet-közép-európai országok gazdaságai már májusban részlegesen újraindulhattak, júniusra pedig már majdnem teljesen visszatért az élet a korábbi kerékvágásba. Június végére azonban az újraindulással együtt a napi esetszámok is emelkedőben vannak azokban az országokban, amelyekben korábban tartósan 0 körül volt a napi megbetegedésszám.

Csehország a márciusi meredek emelkedés után a nagyszámú teszteléssel, valamint a szigorú korlátozásokkal gyors javulást ért el, a napi esetszámok átlaga április közepétől június közepéig 50 körül stabilizálódott. Június végén azonban azt látjuk, hogy a görbe emelkedésnek indult, és közelít a 100 felé. Horvátország is sok említést kapott a sikeres elfojtás miatt, az esetszámok május közepétől június közepéig szinte végig 0 körül voltak, június végén viszont meredeken elkezdett emelkedni a görbe, jelenleg már 30 körüli új esetről tudunk napi átlagban. Szlovákia és Szlovénia is a legsikeresebb országok között volt, de az új esetek száma ott is elmozdult a korábbi 0-1 körüli szintről. Szlovákiában legutóbb 13, azelőtt pedig 23 esetről olvashattunk. Azt is elmondhatjuk, hogy míg Magyarország a járvány kezdeti szakaszán a régió mögött kullogott, ma már mi is a legkevésbé fertőzött országok közé tartozunk, a halálozási statisztikáink viszont továbbra sem jók a többi régiós országhoz képest.

Természetesen a fenti számok még mindig alacsonyak, és a régiónk továbbra is a legkevésbé fertőzött területek között van világszinten is, de az esetszámok emelkedése arra emlékeztet minket, hogy ameddig terjed a járvány a világban, addig végérvényesen megszabadulni tőle nem lehet. Szlovákiában és Horvátországban is behozott esetek okozták a görbe emelkedését. Az esetszámok emelkedése miatt mindhárom ország szigorított – Szlovákiában két településen zárták be a közösségi intézményeket, Szlovénia és Horvátország pedig a beutazást korlátozza. Horvátországban két hét karanténba kell vonulniuk a Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából, Koszovóból és Észak-Macedóniából érkezőknek, Szlovénia Luxemburgból és Montenegróból érkező állampolgárokra rótt ki karanténkötelezettséget. Mindkét országban kötelezővé tették a szájmaszk viselését bizonyos helyeken.

Ami külön érdekesség, hogy a járvány visszaszorulásával sok országban a tesztelések száma is csökkent, Szlovákiában például április-májushoz képest átlagosan kevesebb tesztből mutattak ki több beteget június végén.

Szerbiában és Romániában is újabb lendületet kapott a vírus, különösen utóbbi országban rossz a helyzet, ott naponta 300 körüli új esetet találnak. Románia június 12-én enyhített a beutazási feltételeken, azóta nem is szigorítottak. Szerbia viszont igen, a szájmaszkokat tették kötelezővé a tömegközlekedési eszközökön, és meghosszabbították a látogatási tilalmat a kórházakban. A régióban korábban az egyik legnagyobb napi esetszámokat produkáló Lengyelország helyzete viszont szemmel láthatóan javul, és a járvány szakaszában ijesztő emelkedést mutató Ausztriának is stabil a járványügyi helyzete.

Trendfordulóról remélhetőleg még nem beszélhetünk, de amint az látható, nem győzte még le a régiónk sem a vírust végérvényesen - egyes országok részben már visszaépítettek bizonyos korlátozó intézkedéseket. A következő napokban eldől, hogy az emelkedés megáll-e, egyelőre még nem tudható, hogy csak átmeneti emelkedésről van-e szó.

Ukrajnára érdemes külön kitérni, az ottani járványhelyzet a legkedvezőtlenebb a régióban. Az új esetszámok meredeken nőnek, pénteken már átlépték az ezret, és az elmúlt hét átlagában 800 fölött járnak. Az ukrán hatóságok szerint már reális veszély a kórházi kapacitások túlterheltsége is.

Itt korábban sem beszélhettünk sikeres visszaszorításról, az új esetek száma április közepe és június eleje között 400 és 500 között stagnált, június óta viszont valósággal kilőtt. A görbe meredekségéből arra következtethetünk, hogy a tetőzés még messze van.

