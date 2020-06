Nyaralni indulsz? Vigyázz, mert nagyon megszaporodtak a csalások

Egyre több turizmussal kapcsolatos visszaélés ütötte fel a fejét a világban; a csalások annyira elszaporodtak, hogy a brit pénzügyi érdekvédelmi szövetség, a UK Finance még figyelmeztette is a lakosságot, hogy legyenek óvatosak.

A testület arra figyelmeztet, hogy a bűnözők főleg az utazási korlátozások feloldása miatti bizonytalanságot próbálják kihasználni. Mint írják, elsősorban a következő átverésekre kell figyelni:

kamu lakókocsi és lakóautó-hirdetések,

hívások állítólagos utazási irodáktól vagy biztosítóktól, akik azt ajánlják, hogy kártérítést fizetnek az utazóknak, ha megadják a bankkártya adataikat vagy egy kisebb összeget elutalnak előre,

kamu nyaralás-hirdetések.

A lakókocsis csalások például azért szaporodtak meg Nagy-Britanniában, mert a brit hatóságok engedélyezték a „staycationt” júliustól, vagyis az olyan nyaralást, mely során a lakóhelyéhez közeli régióban nyaralhatnak, kirándulhatnak a brit lakosok, így a lakókocsik iránti kereslet is megnőtt.

Több olyan internetes hirdetés is felütötte a fejét viszont, mely során nem létező lakókocsikat próbálnak eladni a csalók és nem engedik a vevőnek a megtekintést a koronavírus elleni védekezésre hivatkozva. A UK Finance azt javasolja, hogy ebben az esetben kérjenek az eladótól videós megtekintést, fizetni pedig nem célszerű banki átutaláson keresztül. Inkább olyan felületet érdemes használni, ahol van csalásvédelem, mint a PayPal.

Persze olyan csalás is előfordult, hogy egy csaló PayPales fizetést kért, de nem küldött számlát a PayPalnek, ezután pedig megkeresték a PayPal nevében az áldozatukat, hogy utaljanak egy megadott bankszámlaszámra.

Szintén gyakori csalásfajta, hogy utazási irodák, légitársaságok nevében e-maileket küldenek vagy telefonálnak olyan embereknek, akik nem tudtak elmenni lefoglalt, kifizetett nyaralásukra mondván, hogy visszatérítéshez juthatnak.

Sok ilyen csalás valójában adathalász-támadás, melynek célja az, hogy megadjuk a bankkártyánk adatait illetékteleneknek, akik ezután vásárolni tudnak vele. Az is előfordulhat, hogy azt kérik a svindlerek, hogy valamekkora összeget utaljunk el nekik, hogy ezután visszautalják a kifizetett, de meghiúsult nyaralásunk teljes összegét. A várt összeg persze sosem érkezik meg.

Olyan weboldalakba is belefuthatnak a gyanútlan turisták, melyek látszólag kedvező utazási ajánlatokat kínálnak, de valójában akár a fent említett lakókocsik, az utazások sem léteznek. Az érdekvédelmi szervezet azt javasolja, hogy ha egy túlságosan is olcsónak tűnő utazást látunk, célszerű utánakérdezni, hogy mi indokolja az alacsony árat és annak is érdemes utánajárni, hogy a szállásnyújtónak milyen referenciái vannak az interneten. Érdemes ellenőrizni különös körültekintéssel az e-mailben érkező ajánlatokat és csak olyan linkeket, csatolmányokat megnyitni, melyek hiteles szolgáltatótól származnak.

Források: Guardian, Yorkshire Post.

Címlapkép: Getty Images