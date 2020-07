Kínos: Trump több száz vezető párttársa inkább Bidenre szavaz az ország érdekében

A Republikánus Párt újabb csoportja, George Bush volt elnök tisztségviselői közül több százan készülnek arra, hogy az ország jövője, egysége és biztonsága érdekében inkább a Demokrata Párt elnökjelöltjét, Joe Bident támogassák – fedte fel a Reuters.

A „43 Alumni for Biden” csoport elnevezése arra utal, hogy George W. Bush volt az Egyesült Államok 43. elnöke és a csoport tagjai vezető tisztségekben szolgáltak az elnöki adminisztrációban, de úgy látják, hogy Trump tevékenysége „teljesen abnormális” és veszélyt jelent az ország biztonságára, egységére, ezért jobbnak látják inkább azt, ha az ellenfél párt jelöltjét, Joe Bident támogatják.

Mi tudjuk, hogy mi a normális és mi a nem normális és az, amit látunk, teljesen abnormális. Az elnök veszélyt jelent

– jelentette ki a hírügynökségnek Jennifer Millikin, a csoport egyik szervezője. Két másik szervező is névvel vállalta tevékenységét és jelezték, hogy bár több százan vannak, de egyelőre még nem hozzák nyilvánosságra a teljes támogatói csoportjuk, illetve a donorok listáját. A csoport vezetői úgy látják, hogy az idén november 3-i választások nem pártokról szól, hanem az ország jövőjéről, valójában erről szavaznak az emberek.

A „43 Alumni for Biden” csoport a törvények szerint hivatalosan nem működhet együtt Joe Biden kampánycsapatával, de ettől függetlenül még gyűjthet adományokat, rendezhet eseményeket és készíthet támogató anyagokat Biden mellett. A cikk szerint ezeket mind meg is fogják tenni és a Trump-Biden kampány szempontjából csatatérnek számító (szoros versenyt ígérő) államokban ezeket fokozottan be is vetik majd Biden mellett az elnökválasztás előtt.

A közelmúltban egyébként több vezető (volt) republikánus nemzetbiztonsági szakértő is azt mondta, hogy Trump döntései, illetve a George Floyd halála utáni zavargások, és a koronavírus-járvány kezelése veszélyezteti az ország érdekeit, így indirekt Trump elnöki tisztségre való alkalmatlanságát pedzegették. Ugyanezt jelezte több botránykönyv is az elmúlt évekből, legutóbb éppen két hete jelent meg egy, amelyet John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó állított össze saját emlékirataiból.

A legutóbbi közvélemény-kutatások lényeges, 8-10%-pontos Biden-előnyt mutatnak Trumppal szemben, ha most lenne az elnökválasztás (és a Képviselőház mellett akár a Szenátusban is többségbe kerülhetnének a demokraták), de addig még 4 hónap van hátra és sok minden változhat. A vírushelyzet egyébként egyre csak romlik az Egyesült Államokban: mára 47 ezer fővel új napi csúcsra ugrott az igazolt fertőzöttek száma és Anthony Fauci vezető virológus szakértő szerint a járvány tovább súlyosbodhat még a következő hónapokban: akár napi 100 ezer főre is felugorhat hathatós lépések (korlátozások) nélkül ez a szám és a 127 ezer fős halálozási szám is akár megduplázódhat.

Az elmúlt 2-3 hétben meredeken emelkedni kezdett az új fertőzöttek napi száma az újranyitások nyomán és ezért számos államban elhalasztották a lazító lépések hatályba lépését, illetve újabb szigorításokról döntöttek, ami a gazdaság kilábalását elnyújthatja, és így Trump újraválasztási esélyeit szintén gyengíti. A legfrissebb Reuters/Ipsos felmérés, amelyet hétfőn és kedden készítettek, azt hozta ki, hogy az elnökválasztási kampány legfontosabb témájává egyértelműen az vált, hogy ki hogyan kezelné a koronavírus-járványt (az emberek 27%-a ezt nevezte meg a legfontosabbnak), és csak a második helyre szorult a munkahely-teremtés és gazdaságélénkítés kérdése.

Szintén fontos üzenete a felmérésnek, hogy az emberek 81%-a aggódik, vagy nagyon aggódik a koronavírus-helyzet miatt, hiszen fokozódik a járvány terjedése és a halálozások is emelkednek,. Figyelmeztető az is, hogy míg a demokraták között már eleve 10-ből 9 ember aggódott a vírushelyzet miatt, addig most már a republikánusok között is 6-ról 7 főre nőtt ez 10 megkérdezettből. Trump az elmúlt hónapokban számos alkalommal igyekezett bagatellizálni a vírust, annak veszélyeit, illetve a maszkhasználat fontosságát és április második felétől már erőteljesen követelte a gazdaság újranyitását, a korlátozások lazítását. Ezek aztán május második felétől el is indultak, majd június első felében meredeken emelkedni kezdett az új fertőzések száma.

