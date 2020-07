Koronavírus: májusban 0,6-0,7%-os volt a magyar népesség átfertőzöttsége

A kutatás részletes ismertetésekor a fő adat nem változott, hiszen az előzetes közléskor is néhány tízezres fertőzötti kört becsültek, most is ennek a sávnak a közepét (56 ezer fő) jelölte meg Merkely a legvalószínűbb kimenetnek. A szám azt mutatja, hogy a napi szintű adatok, amelyek a megerősített fertőzöttek számát tartalmazták jócskán alulmérték a tényleges koronavírus-esetek számát, vagyis alacsony volt a felderítési arány,

de a társadalom átfertőzöttége még így is nagyon alacsony volt májusban (és valószínűleg az ma is).