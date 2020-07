Koronavírus: megugrott a fertőzések száma Luxemburgban

Belgiumban csökkenő tendenciát mutatva, a múlt hét folyamán átlagosan napi 84 ember esetében mutatták ki a koronavírus kórokozóját, a halálesetek száma viszont nőtt. Hollandiában tovább csökkent az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. Luxemburg több mint egy hónapja nem jelentett a koronavírushoz köthető egyetlen halálesetet sem, az új esetek száma viszont jelentős emelkedést mutat.

A belga közegészségügyi szolgálat legfrissebb, egy hetet felölelő összehasonlító jelentése szerint a napi regisztrált fertőzésszám 11 százalékkal csökkent. A járvány március elejére datált megjelenése óta a megerősített esetek száma 61 509-ra emelkedett.

A múlt heti 281-hez képest jelenleg 222 embert ápolnak kórházakban, közülük 37-en részesülnek intenzív ellátásban. Ez az adat egy hete 41 volt. A hét folyamán átlagosan naponta hat ember halt meg a vírus okozta szövődményekben. Ez az adat 11 százalékos emelkedést mutat az azt megelőző 5,3 átlagos napi halálesethez képest. A hét folyamán 41-en haltak meg a betegségben.

A belga nemzetbiztonsági tanács szerda délután meghozott döntése érelmében július 1-től 10 helyett már 15 ember részvételével is lehet hatósági engedélyhez nem kötött, kültéri rendezvényeket tartani. A létszámkorlát gyerekekkel együtt érendő, valamint a gyerekrendezvényekre is érvényes.

Szerdától szabadtéri rendezvények is tarthatók, legfeljebb 400 ember részvételével a kötelező, legalább másfél méteres távolság megtartásának biztosítása mellett. Zárt helyiségekben - mozikban, színházakban, tárgyalótermekben, éttermekben, bisztrókban és italmérésekben - a felső létszámkorlátot 200 főben állapították meg. A maszk viselése ezeken a helyeken is kötelező. Az éjszakai szórakozóhelyek augusztus 31-ig továbbra is zárva tartanak. Fogadások, bankettek, esküvők és temetések 50 vendéggel tarthatók meg. A vallási szertartásokon mától 100 helyett 200 ember vehet részt.

Az illetékes belga hatóság feloldotta a piacokra vonatkozó legfeljebb 50 standos korlátozást, az árusok számára a maszk viselése azonban továbbra is kötelező. A zárt és szabadtéri úszómedencék, a wellness-központok, vidámparkok, valamint a kaszinók és a játéktermek jövő szerdától nyithatnak. A július 21-én esedékes belga nemzeti ünnepen elmarad a tűzijáték.

Hollandiában a hatóságok szerda délután közölték, hogy a koronavírussal fertőzöttek száma továbbra is csökkenő tendenciát mutat. Amíg az elmúlt napokban 80 körüli esetben volt pozitív a vírusteszt eredménye, addig szerdán 57 embernél mutatták ki a kórokozót. Ezzel eddig 50 273 fertőzöttet jegyeztek fel az országban. A járvány következtében elhunytak száma napi 2-4 között mozog. A kórokozó hollandiai megjelenése óta 6113-an haltak meg a betegségben.

A luxemburgi egészségügyi minisztérium több mint egy hónapja nem jelentett a koronavírushoz köthető egyetlen halálesetet sem. A járvány helyi megjelenése óta 110 ember hunyt el a betegségben. Amíg a múlt hét közepén hat, a legfrissebb adatok szerint az elmúlt napokban 43 ember szervezetében mutatták ki a vírus jelenlétét. Ezzel a nagyhercegségben 4299-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Kórházban 16 embert ápolnak, kettővel többet, mint egy hete. Az ápoltak közül ketten részesülnek intenzív ellátásban.

