Már nem zuhan úgy a magyar ipar

A beszerzésimenedzser-index (bmi) szezonálisan kiigazított júniusi értéke 47,0 pont lett. A friss adat még mindig a visszaesést jelző 50 pont alatti tartományban található, de az utóbbi két hónapban sokat javult.

A 47 pontos érték szinte hajszálra megegyezik az előzetes eurózónás bmi-adattal. A felmérésben vizsgált részindexek emelkedtek májushoz képest, de azok is 50 pont alatt maradtak. A legfontosabb figyelt részindexek a termelési mennyiség, az új rendelések, illetve a foglalkoztatottság esetében is igaz, hogy továbbra is visszaesést jeleznek.

A bmi módszertanából fakadóan nagyon nehéz értelmezni, hogy milyen gazdasági teljesítményt ígér a koronavírus-válságban. A felmérés 100 feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetői körében havi rendszerességgel végzett kérdőíves információgyűjtésen alapul. A felmérés módszertanát az Egyesült Államok Ellátási Lánc Menedzsment Intézete (Institute for Supply Management) dolgozta ki.

A vállalatok által adott válaszok az előző hónaphoz viszonyított változást jelzik.

Az index kiszámítása a válaszok százalékos megoszlásán alapul: a pozitív (nőtt) válaszok százalékos arányához hozzáadják a változatlan válaszok felét. Ebből adódik, hogy a bmi 50% feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50% alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.

Csakhogy a fentiek alapján az elmozdulás havi alapú, tehát ez esetünkben azt jelentené, hogy az áprilisi óriási zuhanás után májusban és júniusban tovább csökkent a magyar feldolgozóipari termelés volumene. Csakhogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az áprilisi sokk után már az enyhülés érkezhetett az európai feldolgozóiparba, és az ellátási problémák enyhülésével havi alapon már emelkedés következhetett - minimum júniusban, de valószínűleg már májusban is. Vagyis a bmi a saját módszertanát szigorúan értelmezve további visszaesést ígér május-júniusra, még ha ennek havi mértéke már jóval kisebb is lehet az áprilisánál. Amennyiben ez bejön, akkor az a várakozásoknál sokkal rosszabb pályát jelent a gazdaság számára. Jóval valószínűbb azonban, hogy a bmi-t nem kell a saját módszertanához ragaszkodva értelmezni, és az index emelkedése önmagában is némi javulást jelez a konjunktúrában.

