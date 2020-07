Néhány óra és fizetőssé válik a parkolás Magyarországon - Sokaknak fájni fog az új díjak bevezetése

Szerda éjféltől ismét fizetőssé válik a parkolás Magyarországon a kijelölt övezetekben. Budapest bizonyos részein a járműtulajdonosknak arra is fel kell készülniük, hogy a fővárosi önkormányzat döntése miatt augusztus 1-től drágábban parkolhatnak.

A kormány még április 5-én alkotta meg és fogadta el azt a rendeletet, amely kimondta, nem kell várakozási díjat fizetni a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, továbbá az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért.

Indoklásukban hangsúlyozták, a koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása. Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez nem, vagy csak korlátozottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, használhassa a saját autóját.

Mindez a gyakorlatban azt jelentette, hogy ingyenessé vált a parkolás Magyarországon, egészen mostanáig.

Az Országgyűlés ugyanis elfogadta a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, valamint jóváhagyta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló jogszabályt június 16-án, amely kimondta többek között azt is, hogy július 1-jéig marad az ingyenes parkolás.

A törvénybe foglalt határidő ma éjfélkor jár le, így holnaptól, azaz július 2-től ismét fizetni kell a parkolásért Magyarországon a kijelölt övezetekben.

A fővárosi önkormányzat döntése sokaknak fog fájni

Az ismét fizetőssé váló parkolás kapcsán érdemes azt is kiemelni, hogy a fővárosi önkormányzat múlt szerdai döntése értelmében augusztus 1-től számos díjzónában emelkednek a parkolási díjak Budapesten.

Négy kerületben, a II., a XII., a XIII. és a XIV. kerület egyes parkolási zónáiban eggyel drágábbra ugranak a díjtételek. A fővárosi parkolási rendszerben ötféle díjtétel van (175, 265, 350, 440, 525 forint óránként), a rendeletben rögzített díjtételek ugyan nem emelkednek, viszont az adott zónában ugrik majd egyet a díjtétel-besorolás. A következő területeket érinti a döntés:

A XII. kerületben a kerület javaslata szerint egységes, 440 forintos díjtételt vezetnek be az összes díjzónában. Emellett a kerületben fizetőssé teszik a János-kórház környékét, azaz a Diós árok és Kútvölgyi út közötti részt a Józsa Béla közig és az Alsó-Svábhegyi útig.

A II. kerület a Margit híd és Szépvölgyi út közé eső fizetőövezetében is drágul a parkolás: az eddigi 5-ösről (175 Ft) rögtön 3-asra (350 Ft-ra) ugrik. Emellett a Marczibányi tér területén lesz változás: itt is magasabbra ugrik a díjtétel, és az eddigi korlátlan idejű parkolást felváltja a maximum 3 órás parkolás (ennek letelte után újra parkolójegyet kell váltani).

Zuglóban a Mexikói út és a Nagy Lajos király út közötti sáv fizetőzónájában változik a díjtétel az eddigi 5-ösről 4-esre, azaz 175 Ft/óráról 265 Ft/órára. A fizetőövezet is bővül az Örs vezér tere körüli területekkel.

A fővárosi parkolási díjak emelését a kormány nem támogatta, Gulyás Gergely a június 25-ei kormányinfón elmondta, szerinte ez nem jó megoldás, ugyanis dugókat fog eredményezni a városban, és környezetvédelmi szempontból sem indokolt. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy korábban magát az ingyenes parkolás rendszerét is több bírálat érte, mert az érezhetően megnövelte a forgalmat a fővárosban, különösen a belsőbb kerületekben. Továbbá jelentős mértékű bevételkiesést eredményezett több önkormányzat számára is.

Címlapkép forrása: MTI/Kovács Tamás