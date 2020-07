Erre érdemes figyelni: 3 hiba, amivel mulasztási bírságot kockáztatnak a cégek

2020. július 1-én hatályba lépett a jogszabály, amely szerint minden belföldi adóalany részére kiállított számlát rögzíteni kell a NAV Online Számla rendszerében. Az új adminisztrációs teher miatt nagyon sokan váltanak most online számlázásra, mert a két rendszer összekapcsolásával automatizálható az adatszolgáltatás. Nem árt azonban a buktatókra is odafigyelni, hogy garantáltan elkerüljük a NAV mulasztási bírságot

A kötelező adatszolgáltatás automatikus teljesítéséhez néhány lépésben össze kell kötni az online számlázó programot a NAV Online Számla rendszerével. Az összekötés több lépcsős, de nem bonyolult. Ha ez sikeres, a számla kiállítását követően az online számlázó automatikusan, emberi beavatkozás nélkül küldi meg a számlákat az adóhatóságnak. Azonban még így is lehetnek buktatók.

Biztosan jól sikerült összekötni a rendszereket?

Banális hibának tűnhet, de ha nem kapcsoljuk össze megfelelően a rendszereket, akkor nem is fognak tudni kommunikálni egymással. A NAV Online Számla rendszernek létezik egy tesztfelülete, ami csak a tesztelésre szolgál.

Ha a tesztkörnyezetben regisztrálunk, és itt akarjuk összekötni a számlázót a NAV rendszerével, akkor nem lesz sikeres az adatszolgáltatás.

A NAV Online Számla rendszerbe a weboldalon kell regisztrálni.

"A Billingo online számlázóban az adatok beküldését követően azonnali visszajelzés érkezik a fiókba a beküldés sikeréről. Természetesen azt is jelzi a rendszer, ha az adatszolgáltatás nem sikerült és a hiba eredetét is felfedi. Utóbbinak több oka is lehet, és foglalkozni is kell vele, mert a hiányos, hibásan vagy késve beküldött adatok mulasztási bírságot vonnak maguk után” - mondta Sárospataki Albert, a Billingo online számlázó ügyvezetője.

A hibás adatszolgáltatás hátterében a rosszul vagy hibásan megadott adatok is állhatnak. Például, ha rosszul adjuk meg az összekötéshez generált XLM kulcsot a számlázóban.

Ellenőrizd a megadott adatok helyességét

A hibás adatszolgáltatás hátterében a hibásan vagy hiányosan megadott adatok is állhatnak.

2020. július 1-től kötelezően fel kell tüntetni a vállalkozás adószámát is a számlákon. Enélkül az adatszolgáltatás nem teljesíthető.

“Akik API összekötéssel, automatikusan küldik ki a számlákat a vevőknek, ellenőrizzék azt is, hogy a rendszerükben (pl. webshopban) van-e lehetőség az adószám megadására. Nem elég azonban csak az adószám helyét kialakítani, fontos, hogy a rendszer a formátum és az adatok helyességét is ellenőrizze. Enélkül az API továbbítja ugyan az adatokat a számlázó programba, azok helyességét viszont már nem tudja vizsgálni. A számla pedig hibás vagy hiányos adatokkal ugyan kiállításra kerül, az adatszolgáltatás azonban már nem teljesül” - mondta Sárospataki.

Internet nélkül nem megy

A kötelező adatszolgáltatás teljesítése online történik, ebből következik, ha éppen akadozik az internetszolgáltatás, akkor az adatszolgáltatás sem teljesül. A mai világban szerencsére ilyen már csak ritkán esik meg, ha viszont előfordul, akkor mindig ellenőrizni kell, hogy az adatszolgáltatás sikeres volt-e.