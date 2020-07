Élelmiszergazdasági és közbeszerzési javaslatokról tárgyalt ma a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) törekvéseit elfogadva a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs (GOT) javaslatot tesz arra, hogy a közétkeztetésben is emelkedjen a hazai alapanyagok aránya, ami segítheti az ágazatban működő vállalkozásokat a koronavírus-járvány utáni időszakban – jelentette be a testület mai ülését követően Varga Mihály pénzügyminiszter. A GOT mai ülésének másik központi témája a közbeszerzési eljárások egyszerűsítése, gyorsítása volt.