Koronavírus: miért szigoríthat Magyarország újra, ha alig vannak új esetek?

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón a környező országokban egyre erősödő járványhelyzet miatt újra bizonyos korlátozások bevezetéséről beszélt, ami határzárakat jelenthet. A napi 5-10 magyar eset alacsony, de megmutatjuk, miért lehet szükség mégis a lépésekre.

Korlátozások

Az elmúlt hetekben kifejezetten kevés új koronavírusos esetet regisztráltak Magyarországon, ennek megfelelően csökkent az aktív esetek száma, és lassan ereszkedett a kórházban ápoltak száma is. Az elhunytak száma több napon keresztül is nulla volt, ami kifejezetten kedvező tendenciára utalt.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter azonban a mai Kormányinfón arról beszélt, hogy a környező országokban romlik a helyzet, folyamatosan nőnek az esetszámok, Magyarországra pedig külföldről hozzák be újra a vírust.

Napi 5-10 eset? Vagy 100?

A Portfolio írta meg elsőként, hogy az országos koronavírus mérés eredményekeit alapul véve Magyarországon nagyjából minden 14-15. koronavírusos esetet regisztrálják. Az általunk felrajzolt járványgörbe így nézhetett ki:

Az ábrán látható, hogy milyen laposnak tűnik a diagnosztizált esetek száma (zöld vonal, ami most 4220 főnél tart) ahhoz képest, amit a két különböző módszer szerint becsült valós összes esetszám alapján kapunk. A valós járványgörbe felrajzolásához az egyik esetben azt feltételeztük, hogy Magyarországon csak minden 15. beteget sikerül detektálni (narancssárga vonal), a másikban pedig az elhunytak számából vezettük vissza a megbetegedéseket (kék vonal), időben eltolva, 1%-os halálozási ráta mellett. Ez a két görbe mutatja, hogy valójában hányan eshettek át a koronavírus-fertőzésen hazánkban, és mutatja, hogy mostanra már több mint 60 ezren kaphatták el a betegséget.

Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa az ATV-ben megerősítette a számításainkat, azt mondta: a napi 5-10 regisztrált koronavírusos esetszám csalóka, mivel a nem regisztrált esetekkel együtt ez a szám akár 100 is lehet.

Miért léphet a kormány?

Összességében tehát Gulyás Gergely jelzése fontos, és azt mutatja, hogy a magyar kormány újra igyekezhet „megfogni” a vírus terjedését bizonyos korlátozó intézkedésekkel (azzal együtt is, hogy a hazai regisztrált esetek száma nagyon alacsony), ahogy az első hullám kezdetén is tette, ami most feltehetően határzárakat jelent majd. A napokban erre utalt a Kormánytati Tájékoztatási Központ szóvivője is. „Feltételezhető, hogy ha külföldön újra felgyorsul a vírus terjedése, akkor újra a határok szigorítása jöhet szóba az első intézkedések között” - mondta az ATV-ben Farkas Örs. Mindezek tükrében óvatosan annyit mondhatunk, hogy az első hullámban a korlátozások sikeresen akadályozták meg, hogy külföldről tömegesen behurcolják a vírust az országba, így a kormány úgy tűnik, nem szeretne stratégiát váltani.

