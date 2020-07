Íme a friss számok: így áll a világ a koronavírus-járványban

Naponta negyedmillió ember fertőződik mega világon koronavírussal - ezt mutatják az egyes országok összesített adatai. A megerősített megbetegedések alapján ezen a héten is az Egyesült Államok, India és Brazília számít a fő gócpontoknak. A hivatalos számok dél-amerikai országban enyhülni látszik az egészségügyi rendszerre nehzedő nyomás, a másik két területen még mindig gyorsulást látunk.

A Johns Hopkins Egyetem adatbázisa alapján az elmúlt egy hétben 220 ezer felett volt a napi megbetegedések száma a világban. A koronavírus terjedése még az utolsó napok jelentései alapján is gyorsuló. Minket azonban vigasztalhat, hogy a járvány Európában nem tért vissza. Bár egyes országokban növekvő számú új beteget jelentenek, a helyzet messze elmarad a tavasszal látott járványhelyzettől.

Az Egyesült Államok továbbra sem képes fékezni a járványt, elsősorban az ország déli területein (Texas, Florida) terjed gyorsan a vírus.

Kitart a gyorsuló szakasz Indiában is, ahol tegnap már közel 40 ezer megbetegedést jelentettek. A világ második legnépesebb országában a koronavírus kordában tartására irányuló erőfeszítesek egyelőre hatástalanok. Jó hír viszont, hogy Ázsai egyéb déli országaiban nem látszik hasonló minta. Az esetszámok összességében lassan csökkennek, bár érdemes megjegyezni, hogy egyes országokban a járványgörbe annyira sima, hogy az inkább a tesztelési kapacitások korlátait mutathatja, mintsem a pontos képet.

Dél-Amerika vegyes képet mutat. Brazíliában napról napra kevesebb új beteget jelentenek (egyes vélemények szerint inkább csak a tesztelési gyakorlat változása miatt), ám a kontinens szinte minden országában tömeges fertőzéseket láthatunk. Ráadásul a jelentések megbízhatósága gyenge, egyes államok nem is naponta jelentenek, hanem csak ritkábban, akkor viszont több ezer fertőzést. Említést érdemel, hogy Kolumbia és Mexikó továbbra is gyorsuló fázisban van.

Ha már a jelentések megbízhatóságánál tartunk, ebből a szempontból természetesen Afrika teljesít a legrosszabbul, ez egészségügyi rendszer fejletlensége miatt. A legtöbb országban a napi esetszámok teljesen véletlenszerűenk tűnnek, ezekből csak annyi bizonyos, hogy a vírus széles körben jelen van a földrészen. A legfertőzöttebb területen, a Dél-afrikai Köztársaságban viszont a járványgörbe emelkedése megtorpant, a kövektező napokban derül ki, tartós-e a jelenség.

Egyelőre úgy tűnik, hogy Európában a visszafogottabb intézkedések is elegendők ahhoz, hogy a koronavírus tavasszal látott terjedése ne térjen vissza. Az esetszámok ugyan inkább enyhén növekednek, de a csúcsoktól nagyon messze vannak, illetve az egészségügyi rendszer is elbírja ezt a terhelést. A friss spanyol korlátozások magyarázata is látszik az alábbi ábrán: a korábbi gócpontban kissé emelkedett a járványgörbe.

Régiónk számai megnyugtatóan alakulnak, azzal együtt, hogy több országban emelkedik a járványgörbe. Az abszolút számok azonban továbbra is nagyon alacsonyak, és amíg ez így marad, erőteljesebb belső korlátozásokra nem kell számítani. A leginkább a román helyzetet érdemes figyelni, ahol az elmúlt napokban gyorsabb emelkedést láthattunk.

