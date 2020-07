Modellváltás előtt a Széchenyi István Egyetem - A térség meghatározó tudásközpontját építenék fel Győrben

A győri Széchenyi István Egyetemen továbbra is biztosított lesz az állami ösztöndíjas képzési forma, ezt a modellváltás nem befolyásolja – nyilatkozta Knáb Erzsébet az egyetemi portálnak . Az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagját, a Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi tanárát azután keresték fel, hogy eldőlt, ő lesz a Széchenyi István Egyetemet augusztus 1. után fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az interjúban leszögezte: az egyetem vezetésével azon fog dolgozni, hogy a modellváltás minden területen pozitív változásokat hozzon az intézmény életében.

A győri Széchenyi István Egyetem államilag elismert magán felsőoktatási intézményként működik tovább augusztus 1-től. Az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökének Knáb Erzsébetet nevezték ki nemrég, aki a felkéréssel kapcsolatban elmondta, az Audi Hungaria a társadalmi-közösségi élet számos területén vállal felelősséget. Intézményeket, programokat, közösségi rendezvényeket támogat a kultúra, a tudomány, az oktatás, az egészségügy, a sport területén. Az elmúlt mintegy két évtizedben a legjelentősebb együttműködés a Széchenyi István Egyetemmel alakult ki.

Diplomás munkatársaink, mérnökeink többsége a győri egyetemen végezte tanulmányait, szerezte a diplomáját. Közös törekvésünk, hogy a fiatal pályakezdő diplomások nemzetközi mércével is korszerű felkészültséggel kapcsolódhassanak be nemcsak a vállalat, hanem szűkebb és tágabb környezetük, közösségeik mindennapi életébe is

- jelentette ki Knáb Erzsébet. Hozzátette, a kuratórium élén kiemelt feladatának tekinti majd az egyetem fejlesztését, nemzetközi presztízsének kibontakoztatását.

Knáb Erzsébet a modellváltással kapcsolatban kiemelte, hogy a Széchenyi István Egyetem az utóbbi években a térség és Magyarország egyik meghatározó felsőoktatási intézményévé vált. Fontos szerepe, felelőssége van a társadalmi-gazdasági fejlődés támogatásában. Az eszközbeszerzés, új munkatársak felvétele, hosszabb távú, akár éven túli kötelezettségvállalás, differenciált, teljesítményalapú juttatási rendszer alkalmazása a mai működési környezetben ugyanakkor nagyon nehézkes. Hozzátette, ezeknek az elvárásoknak akkor tud megfelelni az intézmény, ha működésében, finanszírozásában proaktívan alkalmazkodik a folyamatosan változó környezet kihívásaihoz, erősödik szakmai-tudományos és oktatási innovációs, folyamatos megújulási képessége. Szolgáltatásaival hatékony támogatást nyújt intézményi, gazdasági partnereinek a további fejlődéshez, versenyképességük növeléséhez.

Az egyetem a modellváltást követően, az új működési-gazdálkodási feltételek között képessé válik önálló stratégia alapján a céljai eléréséhez szükséges forrásokat megteremteni és hatékonyan felhasználni

– emelte ki Knáb Erzsébet.

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke aktívan részt vett a modellváltás előkészítésében, amely érdemi változást hoz majd az egyetem életében. Ennek lényege, hogy augusztus 1-től a fenntartói jogokat az államtól egy alapítvány veszi át, amelynek kuratóriumában az egyetemet jól ismerő, annak jövője mellett elkötelezett személyek vállaltak szerepet.

A rugalmasabb gazdasági körülmények lehetővé teszik, hogy az egyetem nagyobb gazdasági önállósággal, tágabb mozgástérben fogalmazza és valósítsa meg célkitűzéseit, feladatait. Fontos hangsúlyozni, hogy a modellváltás során az intézmény autonómiája nem csorbul, a felelőssége viszont természetesen nő

– jelentette ki Knáb Erzsébet. Hozzátette, a Széchenyi István Egyetem a megújulási folyamat lezárulta után sem szakad el az államtól, amellyel keretszerződés és finanszírozási szerződés alapján tartja majd fenn formálisan is kapcsolatát. A felsőoktatási szolgáltatásokat megrendelő állam így továbbra is stratégiai és aktív partneri szerepet tölt be, ami garanciát jelent a hosszú távú, stabil működésre.

A térítésmentes képzések jövőjével kapcsolatban elmondta, az új modell bevezetésével az állami ösztöndíjas képzések, az eddig is elérhető ösztöndíjak, hallgatói juttatások megmaradnak.

Hangsúlyozta továbbá azt is, kiemelt céljuk, hogy azok a diákok, akik a Széchenyi István Egyetemet választják, versenyképes tudást szerezzenek, s ezzel a jövő nyertesei legyenek. A modellváltás eredményeként több lehetőség nyílik arra, hogy támogassák, ösztönözzék a hallgatók problémamegoldó képességének, vállalkozó kedvének, kreativitásának kibontakozását.

Konkrét terveink vannak a működés továbbfejlesztésére. Az első félév feladata az új fenntartó és az egyetem együttműködésének kialakítása, egy megújított, teljesítményalapú működésre történő átállás, valamint a hosszabb távú fejlesztések megtervezése és elindítása

– nyilatkozta Knáb Erzsébet azzal kapcsolatban, hogy az egyetemi megújulás milyen szerkezeti és szervezeti átalakulást von maga után majd. Hozzátette, az egyetemmel közösen kívánják javítani az irányítás hatékonyságát is.

Az oktatási-tudományos tevékenységet irányító rektor és az intézmény operatív működéséért felelős kancellár mellett az elnöki funkció bevezetésétől az erőteljesebb társadalmi-gazdasági kapcsolatépítést, a menedzsment hatékonyabb működését és a fenntartóval való szorosabb együttműködést várják.

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt arról is, hogy egyetem vezetésével közösen szeretnénk megtartani, s a lehetőségek függvényében erősíteni a bérezési, juttatási rendszer jelenlegi elemeit, a közeljövőben pedig egy kellően motiváló, versenyképes bérezési-ösztönzési rendszert kidolgozni.

Olyan egyetemet szeretnénk és fogunk közösen tovább építeni, amely a térség meghatározó tudásközpontja, további fejlődésének motorja, szíve-lelke. Az európai ranglistán előkelő helyen jegyzett, a magyar fiatalok között nagy vonzerővel rendelkezik

– jelentette ki Knáb Erzsébet azzal kapcsolatban, hogy tíz éves távlatban milyen Széchenyi István Egyetemet lát maga előtt.

