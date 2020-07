Szlávik a maszkviselés szigorításáról beszélt

A maszkhasználat további szigorítása helyénvaló - mondta Szlávik János az ATV Heti Napló című műsorában. Az aktív esetek növekedéséről elmondta, hogy vannak olyanok, akik külföldről hozták be a vírust. A karanténintézkedésekkel viszont meg lehet akadályozni ezt. Szerinte a szennyvíz-előrejelzések szerint a következő két hétben még nem várható nagy hullám.

A Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa szerint komolyan oda kell figyelni az intézkedésekre, amiket javasolnak nekünk. Szlávik János az ATV Heti Napló című műsorában arról is beszélt: folyamatosan csökken a kórházban ápoltak száma.

Szlávik János úgy vélekedett: jelenleg nem kell bevezetni szigorú korlátozásokat, hiszen a magyar járványügyi helyzet ezt nem teszi most szükségessé. A Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa szerint, azok a gócpontok, amik kialakultak az országban, kezelhetők. Hozzátette: az is látható, hogy mindenki a külföldre bevonszolt esetektől fél. Az aktív esetek növekedéséről elmondta, hogy vannak olyanok, akik külföldről hozták be a vírust. A karanténintézkedésekkel viszont meg lehet akadályozni ezt.

Szlávik úgy gondolja, hogy megelőzhető a második hullám Magyarországon, hiszen a magyar szabályok sokkal szigorúbbak, mint más országokban érvényben lévő intézkedések. A főorvos úgy véli:

a maszkhasználat további szigorítása helyénvaló.

Az iskolák, egyetemek megnyitása egy külön kérdéskör, viszont az infektológus egyelőre nem látja úgy, hogy külön intézkedést kell hozni az intézményeknél.

Azokról, akik nem hisznek a járványban, Szlávik azt mondta: azért, mert Magyarország jó helyzetben van, még nem szabad szkeptikusnak lenni. Megjegyezte, hogy komolyan oda kell figyelni az intézkedésekre, amiket javasolnak nekünk.

Ha megnézzük azokat az országok, ahol nagyon terjed a vírus, ezekben az időszakokban nagyon meleg van, az Egyesült Államok déli részen kifejezetten terjed a koronavírus – mondta arra a felvetésre a főorvos, miszerint korábban a nyár beköszöntétől várták, hogy megszűnik a járvány. Arról is szólt, hogy

a meleg miatt jobban visszahúzódnak az emberek légkondicionált helyekre, ahol tömörülnek, és nem használnak maszkot, ez is okozhatja a járvány terjedését.

Egy-két héttel előre meg lehet jósolni a koronavírus-járvány esetleges második hullámát a szennyvíztisztítókból vett minták alapján. Szlávik elmondása szerint a szennyvíz-előrejelzések szerint a következő két hétben még nem várható nagy hullám.

Nem Szlávik volt az első szakártő, aki szigorúbb maszkviselési szabályokról beszélt:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 16. Élő adásban mondta be Merkely Béla: zárt térben újra maszkot kellene hordanunk

Címlapkép: Getty Images