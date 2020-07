Este jönnek a ponthatárok: a Corvinusra most is sok pont kell

Ma este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Egy számot már biztosan tudni lehet: átlagosan negyedével kevesebben jelentkeztek idén egyetemre, főiskolára, mint 2019-ben. Egyetemi források szerint a jelentkezők létszámának csökkenése országosan, átlagosan a ponthatárok csökkenését vetíti előre. Ugyanakkor lesznek olyan szakok is, ahol a korábbiaknál magasabb felvételi pontszámokra kell számítani.

Bár a ponthatárok kihirdetésének megszokott kísérőrendezvénye, a Pont Ott Parti idén elmarad, ma este 8 órakor a felvételizők - a bevált gyakorlat szerint - SMS-ben közvetlen értesítést kapnak a friss ponthatárokról. A 2020/2021-es tanév felvételi eljárása során a felsőoktatásba jelentkezők létszáma országosan átlagosan 25%-kal csökkent, ez pedig – egyetemi források szerint - a ponthatárok csökkenését vetíti előre.

Oktatási szakértők a létszámcsökkenést alapvetően két okra vezetik vissza. Az elsődleges ok, hogy a 2020-as tanévtől kötelezővé tették az emelt szintű érettségit: csak azokat vehetik fel egyetemre, főiskolára, akik rendelkeznek ilyen bizonyítvánnyal, márpedig ez a nehezítés sokakat visszatart. Ugyanakkor a demográfiai folyamatok is közrejátszanak: a középiskolások száma csökkent az elmúlt években, így eleve alacsonyabb bázisról indul a felvételizők száma.

Átlag feletti ponthatárokra kell számítani a Corvinuson

A vírusjárvány és a gazdasági helyzet kevésbé okolható ezekért a statisztikákért: február 15-ig kellett ugyanis beadni a jelentkezéseket – mondta a Portfolio-nak Szántó Richárd, a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Alapképzésekért felelős dékánja, aki úgy látja, hogy a jobb minőségű képzést adó egyetemeket ezek a hatások kevésbé sújtják.

Budapesti Corvinus Egyetem Fotó: BCE/Stiller Ákos

Szántó szerint a Corvinuson továbbra is az országos átlag fölött tartják a ponthatárokat: ezt a dékán alapvetően azzal indokolta, hogy a BCE-nek - a tavaly nyári átalakítás óta kiemelt - célja, hogy tömegképzés helyett minőségi oktatást biztosítson, egyfajta elitképzést hozzon létre, és tíz éven belül Kelet-Közép Európa legmagasabban jegyzett gazdasági, társadalomtudományi egyeteme legyen.

Bár összességében kevesebb diákot vesznek fel, a kulcsszakokon emelik a létszámot, de csökkentik a csoportok méretét.

Így működik majd az ország egyik legnépszerűbb szakjának számító Gazdálkodási és menedzsment szak esetében is: az egyetem zászlóshajójának is nevezett alapszaknak kiemelt szerepet szánnak a képzési portfólióban, ezért ezen a szakon a tervek szerint 60-70%-kal több hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptembertől, mint tavaly.

A távlati cél, hogy az utolsó évben specializálódjanak a hallgatók: a Gazdálkodási és menedzsment szakon például 15 specializáció közül választhatnak majd a tervek szerint. Teljesen megújult ugyanakkor a Közgazdasági elemző mesterszak, ami magyarul és angolul is tanulható. Itt is az volt a cél, hogy gyakorlatias, kis csoportos órák keretében folyjon az oktatás. A képzés negyedéves blokkokban zajlik, így az oktatási is koncentráltabb lesz.

A Corvinus célja egyébként, hogy a piaci elvárások megfelelően minden szakját megújítsa a következő években.

A Közgazdasági elemző mesterszak mellett első körben az Alkalmazott közgazdaságtan és a Nemzetközi gazdálkodás alapszakokat, illetve a vezetőképzés legfelső kategóriáját jelentő Executive MBA programját is újragondolta az egyetem.

A dékán kiemelte: az egyetem alapítványi fenntartásával a többség továbbra is térítésmentesen, Corvinus ösztöndíjjal tanulhat: az alapszakokon a hallgatók mintegy 80%-a kap ösztöndíjat,. A mesterszakokon még magasabb ez az arány: ott akár a 85%-ot is elérheti az ösztöndíjas hallgatók aránya.

Az angol nyelvű képzéseket a magyar egyetemisták is kedvelik

Az országos csökkenő trend ellenére a Corvinus legnagyobb létszámú és legnépszerűbb szakjai, a nemzetközi tanulmányok, a nemzetközi gazdálkodás, a kommunikáció és médiatudomány, valamint a gazdálkodási és menedzsment alapszakok megtartották magas jelentkező számukat, sőt, az angol nyelvű képzések esetében ez még növekedést is mutat.

Nem véletlenül igyekeznek erősíteni az angol nyelvű oktatást, többek között a Nemzetközi gazdálkodás alapszakkal és a csak angolul elérhető Nemzetközi tanulmányok, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Nemzetközi adózás mesterszakkal: ezek a képzések a magyar hallgatók körében is népszerűek.

Stratégiai célkitűzés az egyetem „nemzetköziesítése”. Szántó Richárd szerint ennek két iránya van: egyrészt folyamatosan növelik a Corvinuson tanuló külföldi hallgatók számát, és ezen belül cél, hogy több diákot vonzzanak a kelet-közép-európai régióból. Másrészt külföldön is magasan jegyzett, nemzetközi hírű oktatók tanítanak a angol nyelven folyó képzéseken, így a magyar anyanyelvű hallgatók számára is nemzetközi alternatívát nyújtanak, vagyis nem kell külföldre menniük ahhoz, hogy nemzetközi színvonalú képzést kapjanak idegen nyelven. A ponthatárok megállapításánál ezt a szempontot is figyelembe vették.

Címlapkép: BCE/Stiller Ákos