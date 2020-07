Nagyon magas lett a BME-re felvett diákok átlagpontszáma

4626 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait idén szeptembertől a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az alapképzésekre felvett állami ösztöndíjas hallgatók átlagpontszáma 422 pont. Veszprémi Károly, az egyetem oktatási rektorhelyettese a Portfolio-nak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a felvettek száma az előző évhez képest csupán 4%-kal csökkent, miközben az országosan az első helyes jelentkezések száma az alapképzések esetében 25%-kal csökkent. Azt is megtudtuk, mely képzések voltak a BME-n a legnépszerűbbek.

Idén szeptemberben 4626 elsőéves hallgató veszi birtokba a Műegyetem előadótermeit - közölte a BME a friss felvételi adatok kapcsán. Mesterképzésben közel ezer fő kezdheti meg ősszel tanulmányait, illetve további több mint ezer fő nyert felvételt idén januárban a BME mesterszakjainak valamelyikére. A mostani felvételi eljárásban az egyetemre jelentkező közel 10 ezer fő 21 százaléka valamelyik mesterképzést jelölte meg, ami 6 százalékponttal magasabb az országos aránynál. Pedig a BME mesterszakjainak nagy részénél nem is ez, hanem a januári a fő felvételi eljárás.

Hogyan alakultak a legfontosabb mutatók?

Már áprilisban látható volt országosan egy 20%-os visszaesés a felsőoktatásba jelentkezők létszámában. Az első helyes jelentkezések esetében az alapképzésekre 25%-os volt a visszaesés. A műszaki területeken pedig még ennél is nagyobb, 34%-os visszaesés volt látható a jelentkezők számában – emlékeztetett a friss adatok értékelése kapcsán Veszprémi Károly.

Arra a kérdésünkre, hogy a felsőoktatásba országosan jelentkezők számában látott jelentős visszaesésben mi játszott szerepet, az egyetemi vezető kifejtette, hogy fontos szempont volt - a demográfiai folyamatok mellett - ebben a tekintetben az emelt szintű érettségi. „Mi ennek a feltételnek a bevezetésével egyet is érettünk. Nem is elsősorban azért, hogy ez az eszköz szelektál a hallgatók között, hanem azért is, hogy jelezzük a felvételizők felé, hogy az egyetemnek mire van szüksége, ha nemcsak bekerülni szeretne a diák, hanem bent is maradni” – mutatott rá.

A BME oktatási rektorhelyettese szerint ennek fényében az egyetem kifejezetten jól teljesített, a jelentkezők számában a BME-n összességében 9%-os csökkenés volt megfigyelhető. Míg a felvettek száma csupán 4%-kal csökkent. „Ezek a számok az egyetemünk erősségét mutatják, mert nálunk eddig is nagy számban voltak azok, akik emelt szintű érettségivel felvételiztek hozzánk, másrészt pedig az is elmondható, hogy a BME-re érkező diákok tudatosak, felkészültek, határozottak. Kevésbé jellemző rájuk, hogy egy emelt szintű érettségi elijesztené őket egyetemünktől” – tette hozzá.

Veszprémi Károly kiemelte, hogy a BME a mostani pótfelvételi eljárásban alapképzési szakjainak nagy részén állami ösztöndíjas képzéseket is meghirdet, tehát érdemes az egyetem honlapján és a központi felvételi információs portálon tájékozódni az augusztusi jelentkezési lehetőségekről.

A pontszámokról szólva Veszprémi Károly elmondta, hogy eddig a műegyetem egyszer sem ment le a törvényi minimumpontszám, a 280 pontos határig, eddig a legalacsonyabb határ náluk 330 pont volt. Ezt most 320 pontra csökkentették néhány szakon, ahol szükséges volt a jelentkezők számát tekintve. De a szakok többségénél ennél jóval magasabb ponthatár alakult ki.

Arra is felhívta a figyelmet, a ponthatár mellett nagyon fontos és a kiválóságot jobban jelző mutató a felvettek átlagpontszáma, együtt tekintve a felvettek számával. A BME esetében az állami ösztöndíjas képzési formában az átlagpontszám kiemelkedően magas 422 pont lett az alapképzési szakokon. Ez a tavalyi átlagpontnál sokkal jobb lett elmondása szerint.

A legnépszerűbb képzések

A rektorhelyettes egy konkrét példát is említett arra, hogy miért jelentős adat az átlagpontszám és a magas létszám. A mérnökinformatikus szak ponthatára 374 volt, ami elsőre nem kerül a címoldalra, viszont máris másként néz ki, ha figyelembe vesszük, hogy az egyetem felvett 654 hallgatót erre a szakra, akiknek az átlagpontszáma 434: biztos, hogy nagyon jó hallgatók kerültek be erre a szakra és nem is kevesen.

A legnépszerűbb, államilag finanszírozott képzések idei főbb számait is kifejtette érdeklődésünkre:

A mechatronikai mérnöki szak ponthatára 433 volt, átlagpontszáma 460 és 162 főt vettek fel ide.

A vegyészmérnöki szak ponthatára 389 volt, 440 az átlagpontszám és 157 főt vettek fel erre a szakra.

A fizika képzésre 420 pont volt a bekerülés határa, az átlagpontszám 457 és a felvettek létszáma 41 fő.

Az építészmérnöki osztatlan képzésük is népszerű, itt 393 volt a ponthatár, az átlagpontszám pedig 432. A felvettek létszáma pedig 185 fő.

A nemzetközi gazdálkodásra 402 ponttól lehetett bekerülni, az átlagpontszám itt 437 volt, és 116-an kerültek be.

A BME rektorhelyettese beszélt arról is, hogy az egyetem hogyan reagálja le a piaci igényeket. Egyrészt az ipari partnerekkel is egyeztetnek, hogy milyen végzettségű és mennyi szakemberre van szükségük, másrészt érkezik igény a fenntartótól is. Egy konkrét példát is említett: néhány éve indult el az üzemmérnök informatikus szak az egyetemen, amivel arra a piaci igényre reagáltak, hogy nem csak a legmagasabb képzettségi szintű szakemberek kellenek a piacra. A képzés rövidebb, vagyis gyorsabban a munkaerőpiacra kerülnek innen a hallgatók és gyakorlatiasabb tudáshoz jutnak itt a diákok. „Ez a 100 fő feletti létszámú képzés jól kiegészíti a 650 fő feletti mérnökinformatikus létszámot. A piac azt bizonyítja, hogy rájuk mind szükség van” – húzta alá.

Veszprémi Károly. Fotó: Philip János/BME

Összességében az idei számokat úgy értékelte Veszprémi Károly, hogy a mostani adatok is azt mutatják, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a mérnökképzés zászlóshajója az országban és hozzá nagyon jól illeszkedik, kiegészíti és segíti a képzéseit a két magas színvonalú nem mérnöki kar: a Természettudományi és a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba