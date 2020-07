Sosem látott gyorsasággal terjed a koronavírus

Teljes mértékben érintés- és jegymentes digitális parkolást vezetett be a Parkl a bevásárlóközpontok közül először a Duna Plazában. A fejlesztés célja, hogy a parkolással kapcsolatos tevékenységek úgy, mint a be- és kijutás, valamint fizetés teljesen automatikusan, felesleges papírhasználat nélkül, azaz jegy- és készpénzmentesen történjen. Ennek köszönhetően nincs többé elhagyott parkolójegy probléma, sorompózás vagy gombnyomkodás, sőt, ezáltal a pláza ökológiai lábnyoma is jelentősen csökken.