Sosem látott gyorsasággal terjed a koronavírus a világon, még nagyobbat zuhanhat a magyar gazdaság

Az eddigi 3%-os egész éves recessziós előrejelzés helyett most már úgy látja a Pénzügyminisztérium, hogy 5%-os lehet az éves visszaesés és ezzel párhuzamosan az egész éves államháztartási hiány is a korábban mondott 3,8-4%-nál sokkal nagyobb, 8-10%-os is lehet a GDP arányában – mondta el Varga Mihály a Kossuth Rádió reggeli adásában.