Varga Mihály bemondta: még mélyebb lehet az idei válság Magyarországon

Az eddigi 3%-os egész éves recessziós előrejelzés helyett most már úgy látja a Pénzügyminisztérium, hogy 5%-os lehet az éves visszaesés és ezzel párhuzamosan az egész éves államháztartási hiány is a korábban mondott 3,8-4%-nál nagyobb lehet a GDP arányában – mondta el Varga Mihály a Kossuth Rádió reggeli adásában.

Ez azt jelenti, hogy a tárca még tovább rontott a prognózisán és közelíti több nagy elemzőház borús előrejelzését, hiszen korábban enyhe recesszió volt a tárca hivatalos előrejelzésében, aztán ezt változtatta 3%-os, most pedig 5%-os visszaesésre.

Mindez azzal együtt igaz, hogy a tárcavezető szerint az áprilisi mély recesszióból elkezdett visszajönni a gazdaság májusban és júniusban már némi gazdasági növekedést is mértek, de ezzel együtt is a második negyedévi GDP 10%-kal eshetett vissza, ahogy azt egyébként Varga már két hete is jelezte a heti gazdasági adatbázis alapján.

A műsorban Varga a minap közzétett első hathavi államháztartási hiány adatok kapcsán azt mondta, hogy míg eredetileg egész évre 488 milliárd forintos, a GDP 1%-át kitevő deficittel kalkuláltak, addig a vírusválság miatt, a megugró védelmi kiadások és elmaradó adóbevételek hatására a félév végére már 1837 milliárd forintos hiány alakult ki, ami a GDP 3,8-4%-a. Szavai szerint a hiány év végére még magasabb lehet, mert a gazdaság újraindítása további forrásokat igényel, és a járvány második hullámára is lehet számítani.

