Virág Barnabás szerint nem várható újabb kamatcsökkentés

Nem hisz a jegybanki eszközvásárlásban Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank elnöke - derül ki a Növekedés.hu-nak adott interjújából. A monetáris politikáért felelős alelnök ismét megerősítette, hogy a 0,6%-os alapkamat alá nem tervez menni a jegybank.

Felelős, kiszámítható és fenntartható gazdaságpolitikára van szükség a koronavírus-válság közepette, mondta el a lapnak adott interjújában Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős alelnöke. A gazdaságpolitika fókuszában továbbra is a munkahelyek megtartása és a beruházásösztönzés kell, hogy maradjon szerinte, illetve az állampolgároknak nyújtott egyszeri kifizetésekkel kapcsolatban elmondta, hogy az egyoldalú transzferek mindig az államadósságot növelik. Az alelnök szerint a világban eddig bevezetett alapjövedelmek eddig csak a megtakarítási rátát és az államadósságot növelték, a munkaerőpiaci és reálgazdasági kimenetelt nem befolyásolták.

Virág elmondta, hogy a külső sérülékenység csökkentése fontos tényező volt, a bankrendszer erős, stabil. A külső adósság alacsony szinten tartása a jövőben is a fókuszban lesz, a fizetési mérleg egyensúlyát pedig tartósan fenn kell tartani. Kedvező fejleményként említette, hogy a lakosság megtakarítási rátája a GDP 5%-a körül stabilizálódott.

Az MNB sokak szerint túlzottan optimista növekedési várakozásaival kapcsolatban azt mondta, hogy Nyugat-Európában kétségkívül mély lesz a recesszió, de a magyar adatok ennél kedvezőbbek lesznek. Hozzátette, a jegybankok két stratégiát választottak, ezek közül az egyik a szinte korlátlan eszközvásárlási program, a másik pedig - amit az MNB is választott - a célzott jegybanki beavatkozás.

Előrejelzésünkkel rámutattunk, hogy a gyors gazdasági kilábalás kulcsa a magas beruházási aktivitás megtartása, miközben ehhez célzott monetáris politikai eszközökkel biztosítjuk az olcsó, könnyen elérhető finanszírozást.

- mondta.

A jegybankelnök szerint a májusi újraindulás hatásai a júniusi adatokban már egyértelműen jelentkeznek, a vállalati hitelpiacon gyorsan felpörögtek a jegybanki programok. Példaként a Növekedési Hitelprogram Hajrá! programot említi, amely keretében nyújtott hitelek összege év végéig elérheti az 1000 milliárd forintot. Virág szerint a kínai adatok azt mutatják, hogy a szigorú és sikeres járványügyi védekezést követően jó esélye van a „V” alakú kilábalásnak.

Az alelnök szkeptikus a világ jegybankjai által alkalmazott nagy mennyiségű likviditásbiztosítással szemben, mivel ezeknek nem látszik a kifutása, másrészt a reálgazdasági hatásuk alig érezhető. Szerinte a folyamat könnyen öngerjesztővé válhat, és a hosszú távú növekedést nem lehet erre alapozni.

A Magyar Nemzeti Bank ezzel szemben a célzott mérlegbővítő stratégiákban hisz. "Olyan módon kell a mérlegünket bővíteni, hogy a pénzügyi stabilitásunk megtartása mellett a lehető legnagyobb reálgazdasági hatást érjük el. El kell érni, hogy a jegybanki mérlegnek a bővítése, végeredményben a pénzteremtés folyamata eszközár-buborékok helyett a beruházások növekedését, a technológiai fejlesztéseket és új munkahelyek létrejöttét szolgálja" - mondta az alelnök.

A váratlan júniusi kamatvágással kapcsolatban elmondta, hogy a hónapban a gazdaság a kilábalás szakaszába lépett, ezt pedig le kellett követnie a jegybanknak. A világban emellett dezinflációs hatási is jelentkezett, a növekedés fenntartása mellett így az árstabilitás megőrzése is a jegybank egyik fő feladata lesz.

Arra a kérdésre, hogy várható-e további kamatcsökkentés a későbbiekben, Virág Barnabás úgy fogalmazott, hogy a 0,6%-os alapkamat fenntartható mértékben támogatja a növekedést, és az MNB szeretné "a rövid oldali hozamokat az alapkamattal összhangban biztonságos távolságban tartani a régió más országaiban látott nulla közeli tartománytól".

Elmondta azt is, hogy a jegybank a következő hetekben mérsékli a fedezett hiteleszköz tendereinek volumenét, miközben a hosszú, 15 év feletti szegmensben korlátozott mennyiségben állampapír-vásárlásokat hajt végre. Elmondta továbbá, hogy egyes országok a közelmúltban sikeresen bocsátottak ki 100 éves kötvényeket, és általános cél, hogy hosszú lejáratú legyen az államadósság - ehhez a folyamathoz nekünk is csatlakozni kell - tette hozzá. Ezt egy intézményi reformmal is végre lehetne hajtani, az MNB bemutatta a Jóléti Alapok felállításának koncepcióját, amely jelentős mennyiségű friss megtakarítás beáramlását idézné elő.

