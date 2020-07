Koronavírus: ha lesz is második hullám, már nem akarnak bezárkózni az országok

Már elsőre is épp elég nehéz volt bezárni az üzleteket, lezárni a reptereket és arra kérni mindenkit, hogy maradjon otthon. Azt, hogy mindezeket a lépéseket még egyszer is meglépjék a világ vezetői, úgy tűnik, nem egy reális opció – írja a Bloomberg.

Egyelőre úgy tűnik, a világ országai abban reménykednek, hogy a helyi karanténok bevezetése elég lesz a koronavírus megfékezésére, és nem kell még egyszer olyan országos és világszintű lezárásokra sort keríteni, mint tavasszal.

A britek miniszterelnök, Boris Johnson egy újabb nemzeti szintű lezárást egy nukleáris elrettentéshez hasonlított, ugyanezen az állásponton van a franciák miniszterelnöke is, aki szerint még egy lezárást az ország gazdaságilag és társadalmilag sem élne túl.

Új-Zéland miniszterelnöke, Jacinda Ardern azt mondta, még egy ilyen országos lezárást csak végső esetben hoznának meg.

Ettől függetlenül az országok készülnek a második hullámra. Angliában már készítik fel az egészségügyet egy második hullámra, továbbá a koronavírus visszaszorítását szolgálná az is, hogy most már karantén vár azokra, akik Spanyolországból utaznak be az országba.

Az olasz miniszterelnökhöz közel álló forrás szerint az első lezárás olyan volt, mint egy sokkterápia, amit nem lehet megismételni. Vannak olyan országok, mint Horvátország, amelyek nagyon függnek a turizmusból származó bevételektől, ezért például a horvátok inkább nyitva hagyják a bárokat és éttermeket, továbbá a nagyobb gyűlésekre sem vezetnek be létszámkorlátot. Trump nyilatkozatait látva az USA sem fog egyhamar az újbóli bezárkózás mellett dönteni.

Címlapkép: Getty Images