A brit miniszterelnök szerint az ország lakossága túlsúlyos, többet kéne sportolniuk

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a lakosságnak fogynia kéne egy kicsit, ehhez többet kéne sportolni. Az újonnan bemutatott egészségügyi program szerinte felveszi a harcot az elhízottság "időzített bombájával". Saját elmondása szerint ő maga is éveken át küzdött a túlsúllyal, de a koronavírus-fertőzése óta odafigyel az egészségére.

Boris Johnson brit miniszterelnök hétfőn azt mondta, hogy az ország lakosainak fogynia kéne egy kicsit - írja a Reuters. Szerinte a lakosságnak többet kéne sportolnia.

A kormány hétfőn mutatta be a "Jobb Egészség" (Better Health) nevű programot, amely megtiltja az egészségtelen ételek reklámozását este 9 óra előtt, valamint az "egyet fizet kettőt kap" akciókat is, illetve kötelezővé teszi az ételek kalóriatartalmának feltüntetését. A miniszterelnök szerint a program a túlsúly "időzített bombáját" próbálja hatástalanítani.

"Hosszú ideje küzdök a súlyommal, néha lemennek a kilók, majd feljönnek. De amióta kigyógyultam a koronavírusból, folyamatosan fejlesztem az edzettségem" - mondta a miniszterelnök. Saját elmondása szerint nagyon túlsúlyos volt, amikor bekerült az intenzív osztályra. Johnson reméli, hogy az új kampány nem túlzottan "atyáskodó".

A kutatások szerint a túlsúly növeli a súlyos lefolyású koronavírus-fertőzés kockázatát.

Címlapkép: Shutterstock