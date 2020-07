Ezek a mai koronavírus-trendek a világban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Naponta negyedmillió embert regisztrálnak koronavírus fertőzéssel a világban. Az esetszám továbbra is enyhén növekvő trendet mutat, vagyis a járvány még mindig gyorsul. Az Egyesült Államokban 65 ezer, Brazíiában és Indiában 45 ezer körül van a megerősített megbetegedések száma naponta. A régiónkban továbbra is visszafogott a vírus terjedése, de több ország járványgörbéje felfelé tart, ezért a védekezési szabályok betartása továbbra is nagyon fontos.