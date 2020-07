Nem enyhül a járvány Belgiumban

A koronavírus-fertőzések átlagos száma napi 328-ra emelkedett a július 19. és július 25. közötti időszakban, ami 70 százalékos növekedést jelent az előző hét adataihoz képest. Hollandia szintén az új fertőzések napi átlagának növekedéséről adott tájékoztatást. Luxembourg a növekvő esetszám mellett egy koronavírushoz köthető halálesetről számolt be szerdán.

Frédérique Jacobs, a koronavírus miatt létrehozott belga válságközpont ideiglenes szóvivője sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy a kedden közzétett adatokhoz képest szerdán 234 új esetet rögzítettek, ezzel Belgiumban 66 662 fertőzöttet vettek nyilvántartásba.

"A helyzet aggasztó, ezért senki ne keressen kiskapukat. Mindenki tartsa be az előírt egészségügyi és elővigyázatossági előírásokat. A vírusterjedés oltás nélküli megakadályozásának egyetlen módja a személyes érintkezések csökkentése, ezért aki teheti, maradjon otthon" - fogalmazott.

Elmondta, a múlt heti adatokhoz képest a kórházba szállítottak száma megkettőződött. Az elmúlt hét napban országszerte 161 beteget vittek kórházba, ami átlagosan napi 23 új ápolt felvételét jelenti.

Az újonnan regisztrált fertőzések, és a kórházba szállítottak számát tekintve is az ország Nyugat-Flandria nevű tartománya a leginkább értintett, ahol 35 embert helyzetek el ápolási intézményekben. Antwerpen tartományban 34-et, Brüsszelben 30 új beteg esetében gondoskodtak kórházi ellátásról az elmúlt hét napban. Belgiumban jelenleg 232 embert ápolnak kórházakban, közülük 49-en részesülnek intenzív ellátásban.

A járvány miatt bekövetkezett halálesetek napi átlaga 29 százalékos csökkenést mutat az előző héthez képest, átlagosan napi 2,1 haláleset köthető az új típusú kórokozóhoz. A járvány belgiumi megjelenése óta 9833 ember vesztette életét az országban.

A Le Soir című francia nyelvű belga napilap közölte, hogy Brüsszel szerdától kiterjesztette az arcmaszk kötelező viselését a főváros sétálóutcáira is, illetve minden olyan járdára, amelynek kialakítása nem teszi lehetővé a másfél méteres távolság megtartását. A szabály megszegése közigazgatási bírságot von maga után.

A La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap internetes kiadása arról számolt be, hogy a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér szerdától repülési tilalmat rendelt el azok számára, akik esetében háromszor is 38 Celsius-fokos, vagy annál magasabb testhőmérsékletet mérnek a légikikötő illetékesei.

A repülőtér tájékoztatása szerint a terminálon végzett két gépi hőmérést követően a harmadik, egy orvos által személyesen végzett mérés eredménye alapján döntenek arról, hogy valaki felszállhat-e a repülőgépre, vagy sem.

A De Standaard című flamand nyelvű belga napilap szerint a repülőgépek fogadását és indítását március közepétől szüneteltető, majd június 15-én újrakezdő nemzetközi repülőtéren július 15-ig megfordult 250 ezer utas 2 százaléka, 4500 ember esetében mértek 38 Celsius-fokos, vagy annál magasabb testhőmérsékletet.

A rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet tudni, hogy közülük végül hányan szállhattak repülőgépre - közölték.

A The Brussels Times című angol nyelvű belga hírportál arról számolt be, hogy Hollandia szerdán narancssárga utazási övezetbe sorolta az észak-belgiumi Antwerpen tartományt, és egyúttal arra szólította fel állampolgárait, hogy halasszanak el a területre tervezett minden nem alapvetően fontos utazást. A holland külügyminisztérium azt is javasolta, hogy az autóval átutazók ne álljanak meg pihenni, még üzemanyagtöltésre sem.

A koronavírus okozta, egyre súlyosbodó járványhelyzetre hivatkozva kedden a belga tartomány számos korlátozás mellett éjszakai, 23 órától reggel hat óráig tartó kijárási tilalmat rendelt el, ugyanis a belgiumi új esetek csaknem felét erről a területről jelentik.

Belgium többi részét Hollandia továbbra is sárga utazási övezetnek minősíti, azaz utazási korlátozás ezekre a területekre nem vonatkozik - közölték.

Hollandiában az illetékes hatóságok szerda délután azt közölték, hogy a július 22-28. közötti időszakban országosan 1329 új fertőzést jegyeztek fel. Ez 342-vel több az előző héten megerősített eseteknél, és 795-tel magasabb a két hete rögzített adatoknál. Múlt héten 23 embert szállítottak kórházba, néggyel többet, mint az azt megelőző héten. Az időszakban kilenc ember halt meg a betegségben, kettővel többen, mint az előző héten. A kórokozó március elejére datált megjelenése óta 53 647 fertőzöttet jegyeztek fel, és a betegségben 6164-en haltak meg az országban.

A luxemburgi egészségügyi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában egy ember meghalt a vírushoz köthetően. A járvány helyi megjelenése óta 114 ember hunyt el a betegségben. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt napban 157 ember szervezetében mutatták ki a vírus jelenlétét. Ezzel a nagyhercegségben 5345-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Kórházban 55 embert ápolnak, közülük négyen részesülnek intenzív ellátásban.

Címlapkép: Getty Images