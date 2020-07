Koronavírus: egyre több országból jönnek aggasztó hírek

Három beteg halt meg egy nap alatt Olaszországban, ez a legalacsonyabb szám a koronavírus februári megjelenése óta. Az egészségügyi minisztérium azonban a diagnosztizált fertőzések számának napi emelkedésére is felhívta a figyelmet csütörtök este. A fertőzöttek száma 386-ra emelkedett a korábbi 296-ról. A legtöbb új beteget, 122-t az északkeleti Veneto tartományban, 88-at Lombardiában diagnosztizálták. Őket Szicília követi 36 új beteggel. Ötezerrel emelkedett az egy nap alatt végzett vírustesztek száma is. A húszból öt tartományban nem diagnosztizáltak új fertőzöttet. Az aktív fertőzöttek száma elérte a 12 230-at. Kórházban 748 beteget kezelnek, negyvenhetet intenzív osztályon. A gyógyultak száma megközelítette a 200 ezret. A gyógyultakat és halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 247 158-at. (MTI)