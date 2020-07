Koronavírus: kevesen voltak olyan merészek, mint a magyarok, és ezért nem enyhít a kormány

Mivel nagyon visszafogottan terjed Magyarországon a koronavírus, ezért világszinten is kiugróan merészekké váltak az elmúlt hetekben az emberek: szinte teljesen visszaállt a mobilitásuk a járvány előtti szintre, amit csak néhány másik ország tud elmondani magáról – derül ki a Google mobilitási index adataiból. Eközben több régiós ország járványhelyzete meredeken romlik, így érthető a magyar kormány óvatosságra hivatkozó mai bejelentése : augusztus 15. után is tiltják a zenés-táncos nagyrendezvényeket, folyamatosan elemzik a külföldi országokra érvényes járványügyi színkódokat és augusztus 1-től önköltségessé teszik a tesztelést a sárga és piros zónákból érkezőkre. Ez mind csökkenti a járvány külföldről „behurcolásának” esélyét, illetve itthoni robbanásszerű terjedését.

A január 3. és február 6. közötti, azaz a járvány kitörése előtti öthetes időszak medián mobilitásához képest (helyváltoztatási gyakoriság és időbeli tartósság) a július 10-i héten már csak 5%-kal maradt el az emberek mobilitása Magyarországon, ami a 38 vizsgált ország közül a negyedik legkisebb elmaradás – mutat rá látványos ábrájában a Citi Research friss anyaga. Előttünk a rangsor élén Vietnám áll (0%), amely eddig azzal került be a hírekbe, hogy nagyon szigorú korlátozásokkal sikerült megakadályozni a vírus terjedését, mögötte 1%-os mobilitás-csökkenéssel Dél-Korea látható, majd 2%-os csökkenéssel Tajvan, aztán jön Magyarország 5%-os csökkenéssel.

Ez arra utal, hogy miközben a hatóságok idehaza hatékonyan tudták kordában tartani a járvány terjedését és alacsonyak az új fertőzéses esetszámok, aközben szépen tér vissza az élet a normálishoz, legalábbis a mobilitás terén és éppen ez hordozza magában azt a veszélyt, hogy a vírus külföldről behozva, vagy itthon gócokban terjesztve a járvány hirtelen megint felerősödik.

A fenti indexértékek úgy jöttek ki, hogy a Google és az Apple helyadatai alapján a Google rendszeresen kiad egy mobilitási jelentést arról, hogy az emberek mobilitása 6 kategóriában hogyan alakult az adott napon a január 3. és február 6. közötti időszak ugyanazon napjainak mediánjához képest. A Citi ezen mobilitási változásokból 7 napos mozgóátlagot képez és csak 4 kategóriát átlagol ahhoz, hogy megkapja egy adott ország kapcsán a mobilitási eltérést a referenciához képest (szabadidős és rekreációs célú aktivitás, tömegközlekedési állomások aktivitása, munkahelyekre bejárással kapcsolatos aktivitás és az élelmiszerüzletek, illetve patikák látogatottsága).

Mivel a július 10. utáni időszakra is vannak már adatok, például július 27-én közzétették a július 25-i eredményeket is (a magyar itt található), a rangsort fent vezető országokra mind megnéztük a Citi módszertanával, hogy most mi jönne ki. A 4-4 mutató átlagolásával azt kaptuk, hogy a magyarországi mobilitás továbbra is 5%-kal alacsonyabb a járvány előtti időszaknál és ezzel Csehország (+5,25%), Vietnám (+1%), Lengyelország (-1,25%), Tajvan (-1,5%) és Dél-Korea (-3%) után a hatodik legkisebb mobilitás-csökkenés hazánkban mérhető a vizsgált 38 ország között.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy a régiós országok romló járványügyi folyamatai ellenére is nagyon bátorrá váltak a magyarok. Ezért is lehetett szükség a kormány mai bejelentésére.

A magyarok egyre merészebbé válását egyébként az alábbi ábra is mutatja, amely még a július 3-i héthez képest jelzi a július 10-i hétre a mobilitás változását. Itt is látszik már, hogy a romló régiós járványügyi tendenciák ellenére (ami például a cseh mobilitási adat 6%-os zuhanását okozta) a magyar mobilitás egyik hétről a másikra 3%-kal nőtt, ami a vizsgált 38 ország között a hetedik legmagasabb érték.

A Citi módszertanában a 4 vizsgált almutató tendenciáit érdemes külön ábrán is bemutatni, mert világszinten is jól érzékelteti, hogy az élet mely területén beszélhetünk csaknem normalizálódásról és mely területen nem. Az élelmiszerüzletek és patikák látogatási gyakorisága csaknem visszaállt a megszokott szintre, míg a munkahelyek látogatási alindexe még mindig közel 30%-kal marad el a járvány előtti szinttől és ezért marad el a tömegközlekedési mobilitás is bő 30%-kal a megszokottól. Ez nyilván az egyes országokban jelentősen különbözik, de a tendenciák valószínűleg a legtöbb országra igazak.

Magyarország esetén a legfrissebb mobilitási jelentés szerint biztosan így van:

az élelmiszerboltok, piacok, drogériák és patikák kapcsán a mobilitás csak 1%-kal volt alacsonyabb a járvány előtti időszak átlagánál,

az éttermek, kávézók, bevásárlóközpontok, vidámparkok, múzeumok, könyvtárak és mozik mobilitása 4%-kal maradt el

a munkahelyekkel kapcsolatos mobilitás 5%-kal maradt el és így

a tömegközlekedési csomópontok, állomások, buszpályaudvarok mobilitása 10%-kal volt alacsonyabb a referencia időszak átlagánál.

Az ország gazdasági vérkeringésében domináns szerepet betöltő Budapest esetén a 4 alindex a fentieknél jóval nagyobb csökkenést mutat. Ezzel is összefügg, hogy miért mondott 3% helyett már 5%-os recessziós előrejelzést idénre a múlt héten Varga Mihály pénzügyminiszter..

Az alábbi ábrán egyébként jól látszik, hogy az új fertőzéses esetszámok alakulása (jobb oldali ábra) mennyire befolyásolja a lakossági mobilitást (bal ábra): az Egyesült Államokban a június második felétől meredeken gyorsuló új esetszám július elejétől országosan is elkezdte fékezni a mobilitást. Ha az egyes tagállamok szintjére is lemegyünk, ott ez az összefüggés még látványosabb. Közben az Egyesült Királyságban és az eurózónában az alacsony új esetszám szépen támogatja azt, hogy a mobilitási index közelítsen a járvány kitörése előtti szinthez.

Végül érdemes még egy tényezőt megnézni, ami fontos a járvány terjedése szempontjából, ez pedig az elvégzett tesztszámokon belül a pozitív esetek aránya (igazolták a vírusfertőzést). Jól látható, hogy

Magyarország a 34 vizsgált ország között ebben is kedvező helyzetet mutat

mind a júniusi egész, mind a júliusi tört hónapot tekintve, mert az elvégzett tesztszámokon belül jóval 1% alatti a pozitivitási ráta.

A legfrissebb, mai adatközlés szerint egyébként egy nap alatt idehaza 3015 tesztet végeztek és közöttük találtak 19 fertőzött személyt (0,63%). Közben a brazil, a mexikói és a chilei adat egészen elképesztő arányszámot mutat, igaz ez elfedi azt, hogy sok, vagy kevés tesztet végeznek a hatóságok egy-egy országban (például ahol tombol a vírus, ott a kevés tesztszámon belül is találhatnak 94%-os arányban pozitív mintákat).

A WHO ajánlása egyébként az, hogy ha két héten át minden nap 5% alatti a pozitivitási arány az általuk javasolt tesztelési protokoll alapján, akkor lehet tovább lépnie az adott ország kormányának a vírus miatti szociális távolságtartási korlátozások lazításában. Ez alapján tehát Magyarország bőven lazíthatna, de a mai bejelentés is érzékeltette, hogy a környékünkön és már idehaza is erősödő járvány (második hullám) miatt ezt óvatosságból nem lépte meg a kormány.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images