Óriási lemaradást kezdtek ledolgozni a magyar kisvállalkozások

A kkv-k utóbbi két évben látott gyors ütemű fejlődésének eredményeként enyhült a dualitás, azaz a nagyvállalatokhoz viszonyított lemaradás, azonban mind termelékenységben, mind bérekben kifejezve számottevő még a különbség - állapítja meg az MNB héten megjelent Versenyképességi jelentése. Tennivaló még van bőven, a kkv-szektornak bizonyos területeken még regionális összevetésben is is érdemi lemaradása van.

A magyar kkv-k reál termelékenysége 2010 óta mintegy 30 százalékkal növekedett. Ezen belül 2013 óta egyetlen év kivételével a munkatermelékenység növekedése a kkv-k körében mind az EU, mind a V3 országok átlagát meghaladta. 2017-ben és 2018-ban az egyik leggyorsabb növekedést érték el a magyar kis és közepes méretű cégek. A 2018-as termelékenységbővülés mintegy feléért az építőipar volt felelős, amely nagyban ciklikus tényezők (magas kereslet), illetve kormányzati intézkedések (5 százalékos lakás áfakulcs, infrastruktúra projektek) eredményeként tudott ilyen mértékben növekedni. A kkv szegmensen belül a termelékenység javulása a mikrovállalatoknál volt a legnagyobb, őket követték a kis és végül a közepes vállalatok.

A kkv-k termelékenységének megugrásáról korábban már beszámoltunk, egy frissebb, de kevésbé megbízható adatbázis alapján még kedvezőbb kép rajzolódik ki:

A nagyvállalatok és a kisebbek közötti termelékenységbeli különbség természetes jelenség, amely valamennyi országban megfigyelhető. Magyarországon ez a különbség azonban átlag feletti, amelynek egyik oka a külföldi kézben lévő nagyvállalatok nemzetgazdasági átlagot messze meghaladó termelékenysége, és a kis- és középvállalatok javuló, de még mindig alacsony hatékonysága. Ennek következménye, hogy a kisvállalkozások a feszes munkaerőpiacon nehezebben kínáltak vonzó feltételeket a munkavállalók számára, mint a nagyvállalatok.

Annak eredményeképpen, hogy a magyar kis- és középvállalatoknál kiemelkedő termelékenység-növekedést láthattunk az elmúlt időszakban, a kkv-k nagyvállalatokhoz viszonyított hátránya csökkenésnek indult. Noha az előny még 2017-ben is majdnem kétszeres, 8 év alatt 20 százalékponttal közeledett a kkv-k termelékenysége a nagyvállalatokéhoz. Ezzel elértük a V3-ak átlagát, azonban továbbra is távolinak tűnik az uniós átlag (ahol átlagosan másfélszer termelékenyebbek a nagyvállalatok, mint a kkv szegmens vállalatai). Főként a mikrovállalkozások terén mutatkozik érdemi elmaradás az uniós átlagtól. Egyes tagállamok példája arra is rámutat, hogy a vállalatméret nem minden esetben egyenesen arányos a termelékenységgel. Észtországban és Hollandiában a középvállalatok termelékenysége meghaladja a nagyvállalatokét, de a kisvállalatok is képesek hasonló hatékonysággal működni.

Hol van lemaradás?

A vizsgált országok közül Magyarországon alkalmazzák a kkv-k a legkevésbé az olyan haladó technológiákat, mint a big data, 3D nyomtatás és ipari robotok. Emellett IT biztonságra is kevesebbet költenek, mint a viszonyítási csoport vállalatai, sőt a szervezeti innovációk terén is mutatkozik tér a fejlődésre. Különösen érdeminek mutatkozik az elmaradás az ipari robotok használata terén a szintén magasan iparosodott Csehországgal vagy Szlovákiával szemben. Ennek egy magyarázata lehet, hogy ebben a két országban több kkv található a feldolgozóiparban, míg nálunk jellemzően a nagyobb vállalatok dominálnak az ágazatban.

A kisvállalkozások termelékenysége természetesen elsősorban saját erőfeszítéseik, beruházásaik, technológiai és egyéb fejlesztéseik révén javítható, de az állam is képes támogatni ezt a fejlődést a maga eszközeivel. A mérethatékonyság és a generációváltás problémája mellett a fiatalok vállalkozási hajlandóságának alakulása jelenthet szűk keresztmetszetet. A magyar egyetemisták jellemzően nem kívánnak vállalkozást alapítani diplomaszerzés után, azonban, ha az 5 éves terveikről kell nyilatkozniuk, a potenciális vállalkozási hajlandóságuk lényegesen kevésbé elutasító. Ez rávilágít az első munkahely fontosságára, ugyanis jelentősen befolyásolja a későbbi vállalkozási kedvet. A szándék fennmaradását támogatja, ha a pályakezdő olyan képességeket sajátít el az első munkahelyén (vagy munkahelyein), ami vállalkozóként is hasznosítható.

