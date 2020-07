Már látjuk a koronavírus pusztító hatását - Jól nézd meg ezeket az ábrákat, mert ilyet többé soha nem látsz

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Jelentős visszaesést hozott a fejlett gazdaságokban a koronavírus-járvány a második negyedévben. A legnagyobb mértékben Spanyolország érezte meg a járványt, de Olaszország és Franciaország is hatalmas visszaesést közölt. A német statisztikai hivatal szintén két számjegyű zsugorodásról számolt be, de hasonló a helyzet Belgiumban és Ausztriában is. Kína eközben már növekedni tudott a második negyedévben. Az eurózóna is jelentős visszaesést szenvedett el.