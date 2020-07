Új terápiával kísérleteznek Amerikában a koronavírus ellen

Az elsősorban a dekompressziós szindróma kezelésében alkalmazott hiperbár oxigénterápiát próbálták ki New York-i orvosok és kutatók az új koronavírus okozta Covid-19-betegség gyógyításában.

A New York-i Egyetem és kórháza, a Long Island-i Winthrop Kórház orvosai húsz koronavírusos beteget, főként 30 és 79 év közötti férfiakat részesítettek öt alkalommal hiperbár oxigénterápiában (HBO), amikor 100 százalékos tisztaságú oxigént lélegeztek be egy nyomáskamrában 90 percen keresztül. A hasonló összetételű kontrolcsoportot a koronavírus elleni hagyományos terápiákban részesítették.

Szinte valamennyi beteg a tünetek enyhülését tapasztalta, amikor a nyomáskamrában volt. Ez a kamra hasonlít az egykori vastüdőkhöz, amelyeket a gyermekbénulás kezelésében használtak. Egyesek mély kábulatból éberré váltak, mások arról számoltak be, hogy a kezelés után először voltak képesek aludni. 18 beteg meggyógyult, és napok, hetek után távozhatott a kórházból - mondta az AP amerikai hírügynökségnek Scott Gorenstein, a kórház orvosa, aki régóta alkalmazza betegeken az oxigénterápiát.

Két beteg meghalt, és egyikük halála miatt leállították a tanulmányt, és a kórház felülvizsgálta annak biztonságosságát. Megállapították, hogy halálukat nem a hiperbárkezelés okozta.

A kontrollcsoportban lévők körében jóval nagyobb arányban kellett alkalmazni intubálást, magasabb volt a halálozási arány és hosszabb a kórházi kezelés ideje.

"Úgy vélem, be tudtuk mutatni, hogy megéri ezt a terápiát egy nagyobb léptékű tanulmányban kutatni" - mondta Gorenstein, hozzátéve, következő lépésük az lesz, hogy megszerezve az anyagi támogatást egy nagyobb léptékű klinikai vizsgálatot folytassanak több kutatóközpontban.

A HBO-terápiában az atmoszferikus nyomás két és félszeresén belélegzett oxigén nemcsak a vörösvértestekhez kötődő, hanem az oldott formában jelenlévő oxigén mennyiségét is sokszorosára növeli. A terápiának köszönhetően a vérplazmában lévő oldott oxigén az oxigénhiányos területekre is eljuthat, javítva az érintett szövetrészek oxigénellátását.

A kínai Vuhanban is kipróbálták egy kicsi betegcsoporton a terápiát ígéretes eredményekkel. Svédországban azt tervezik, hogy 200 beteget vonnak be egy hasonló tanulmányba. Izraelben, Franciaországban és Olaszországban is próbálkoznak a Covid-19-betegek kezelésében alkalmazni a HBO-t.

Címlapkép: Getty Images