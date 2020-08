Koronavírus Magyarországon: itt van a friss szombati jelentés

21 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4526 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 50 éves krónikus beteg férfi, így az elhunytak száma 597 főre emelkedett, 3364-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 565 fő. Az aktív fertőzöttek 35%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 45%-a budapesti. 73 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen.

Ismét húsz fölött van az új fertőzöttek száma, ez magasabb, mint az elmúlt hét nap átlaga. Júliusban minimális emelkedést láthattunk az esetszámokban, már nem volt ritka a húsz körüli, vagy annál is magasabb új esetszám.

Ahogy arra korábban már rámutattunk, az új esetek enyhe emelkedése látszik az összes eset járványgörbéjén is. Míg június elején a görbe ellaposodott, és érdemi emelkedést nem láttunk rajta, addig július közepétől már ismét pozitív meredekségűvé vált. Most is el kell azonban mondani, hogy a 20 körüli napi új esetszám egyelőre alacsony, így inkább a trendváltozásra vagy a fertőzések ütemének gyorsulására kell odafigyelni - ilyenekről egyelőre nem beszélhetünk.

Elhunyt egy 50 éves krónikus beteg férfi, így az elhunytak száma 597 főre emelkedett – írja a koronavírus.gov.hu tájékoztatójában. Ez egyben azt is jelenti, hogy tizenöt nap után újabb áldozata volt a halálos kornak Magyarországon.

Az aktív esetek száma ezúttal is nőt, azaz többen betegedtek meg egy nap alatt, mint ahányan meggyógyultak. Az aktív betegek azonban vagy kórházi ellátásban részesülnek, vagy házi karanténban vannak, veszélyt a még feltáratlan betegek jelentenek. Az aktív fertőzöttek 35%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 45%-a budapesti. 73 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen.

A legfrissebb koronavírus-térkép tanulsága szerint Budapesten 8, míg Pest megyében 5, Veszprém megyében 4, Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2-2, míg Csongrád-Csanád megyében 1 fővel nőtt a fertőzöttek száma.

A hivatalos tájékoztató portál felhívta a figyelmet arra is, hogy a járvány továbbra is jelen van és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van. Az a cél, hogy a vírust a határon kívül tartsuk és a további szigorításokat, korlátozásokat elkerüljük. Ezért léptek életbe a beutazási korlátozások, amelyek célja, hogy megakadályozzuk a fertőzés külföldről történő behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását.

A sárga és piros besorolású országokból hazatérőknek, valamint mindazoknak, akiknél a járványügyi kontaktkutatás során elrendelik, hatósági házi karanténban kell maradniuk. A beutazási korlátozások bevezetése óta a hatósági házi karanténban lévők száma emelkedett, jelenleg 7782 embernél van érvényben.

Az Operatív Törzs a hatósági házi karantén betartásának fokozott ellenőrzésére kérte fel a rendőrséget. Ha valaki az országba visszatérve mentesülni szeretne a hatósági házi karantén alól, akkor azt negatív PCR-teszt esetén teheti meg, amelyet a mai naptól a saját költségén kell elvégeztetnie.

