Helyzetjelentés az autóipar azon időszakáról, amit sokáig visszasír majd mindenki

Idén is közzétette összefoglaló anyagát az Európia Autógyártók Szövetsége (ACEA), amelyből többek között kiderült, hány embernek adott munkát a járműipar, mennyi autót gyártottak, vagy éppen mely járműkategóriák voltak a legnépszerűbbek a vásárlók körében az Európai Unióban tavaly. Az alábbi grafikonokat persze érdemes úgy nézni, mint egy olyan kihívásokkal teli év lenyomatait, amikor már sokasodtak ugyan a szektor problémái, de a koronavírus-járvány okozta pusztítás a kanyarban sem volt.

Az Eurostat statisztikái szerint összesen 14,6 millió ember dolgozott a járműiparban 2018-ban. A szektor közvetlenül 2,7 millió embernek, míg közvetetten 11,9 millió embernek adott munkát. A közvetlenül a járműgyártásban dolgozók aránya a feldolgozóiparon belül Szlovákiában volt a legmagasabb, de Magyarország is előkelő helyen végzett. Idehaza a munkavállalók 12,9 százaléka dolgozott közvetlenül a járműiparban 2018-ban, amely az ötödik legmagasabb érték volt az EU-ban és magasan az uniós átlag felett volt.

Csökkent a legyártott autók száma

Európában összesen 298 olyan üzem található, ahol jármű, vagy éppen motorgyártást végeznek. Ezek közül 142-ben történik autók összeszerelése, míg 38-ban kisteherautókat, 58-ban teherautókat, 58-ban buszokat, 71-ben pedig motorokat szerelnek össze. Az Európai Unió területén összesen 226 gyár üzemel, ezek kivétel nélkül szerepelnek az alábbi linken elérhető interaktív térképen is, amelyet az ACEA rendszeresen frissít.

Természetesen a magyarországi motor-és autógyárak is megtalálhatóak a térképen, feltüntetésre került a győri Audi-gyár, a kecskeméti Mercedes-gyár, az esztergomi Suzuki-gyár és a szentgotthárdi Opel-gyár is. Továbbá a komáromi BYD-gyár is felkerült az ACEA térképére, valamint az építés alatt álló debreceni BMW-gyár.

Az EU autógyárai valósággal ontották magukból a legkülönbözőbb modelleket, tavaly több mint 15,8 millió autó gördült le a gyártósorokról, igaz, ez mintegy 5,4 százalékos csökkenést jelentett 2018-hoz képest. Az ACEA statisztikai szerint egyébként Magyarországon több mint 498 ezer személyautó készült 2019-ben, a hazai motor- és autógyártók tavalyi teljesítményéről az alábbi cikkünkben írtunk részletesen.

Hiába pörög a magyar autópiac évek óta, nagy a lemaradásunk

Szabad szemmel már alig volt látható az Európai Unió autópiacának bővülése tavaly. Az eladások növekedésének látványos lassulása ellenére a legtöbb autógyártóknak viszont aligha lehetett oka a panaszra, hiszen a tavaly értékesített több mint 15,8 millió autó hatalmas szám és nem sokkal maradt el a 2007-es csúcstól. Az európai eladásokat látva bátran kijelenthetjük, hogy a magyar autópiac felülteljesítő volt: összesen 157 900 autót regisztráltak nálunk, amely erős kétszámjegyű növekedést jelentett 2018-hoz képest. Ennek ellenére, hogyha megnézzük az 1000 lakosra vetített új autók regisztrációjának a számát, akkor el kell mondani azt is, hogy Magyarország a maga durván 16-os értékével a sereghajtók között volt és messze elmaradt az EU-s átlagtól.

Nem lehetett az SUV-kat megállítani

Érdemes megnézni azt az ábrát is, amelyik megmutatja, hogy az egyes szegmensek mekkora részét adták az EU-ban értékesített új autóknak. Az SUV szegmens térnyerése ugyanis megállíthatatlan, az összes eladásnak már több mint a harmadát adta 2019-ben. Érdekességképpen elmondható az is, hogy a nemzetközi trendeknek megfelelően nálunk is az SUV a legnépszerűbb kategória, több mint minden harmadik autó (34,7%) SUV volt az eladót új autók között 2020 első hat hónapjában.

A nagy vesztes: a dízel

Sokat foglalkoztunk az elmúlt években azzal, hogy az európai vásárlók körében egyre kevésbé kelendőek a dízel járművek. A legnagyobb probléma jelenleg a technológiával kapcsolatos bizonytalanság, sokan halasztják el vásárlásaikat, illetve döntenek benzines vagy alternatív meghajtású autók mellett, mivel egyelőre nem lehet tudni, hogy a jövőben hol és milyen mértékben korlátozhatják a dízel autók felhasználását. Intő jelek viszont már vannak, hiszen egyre több nagyváros akarja kitiltani az ilyen típusú járműveket a központjából.

Nem véletlen tehát, hogy tavaly az EU tagállamaiban 30,5 százalékra csökkent a dízelek aránya az értékesített új autókon belül.

A csalóka motorizációs ráta

A frissen közzétett statisztikákból kiderült az is, hogy Magyarországon az 1000 lakosra jutó személyautók száma 429 darab volt 2018-ban, amely a harmadik legalacsonyabb érték volt az EU-ban, csak Romániában és Lettországban volt rosszabb a helyzet, mint nálunk. Az EU 610 darabos átlagától is messze elmaradtunk. Itt viszont mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy tapasztalataink szerint a motorizációs ráta alakulása, értéke nagyban függ attól, hogy az adott ország statisztikai hivatal mennyire követi nyomon a forgalomból kivont autókat. Azokban az országokban, ahol nagy erőfeszítéseket tesznek a statisztikai hivatalok, hogy a forgalomból kivont autókat kiszűrjék, ott alacsonyabb lehet a motorizációs ráta, mint azokban az országokban, ahol kevésbé alapos a statisztikai hivatal.

